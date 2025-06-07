Названы самые богатые женщины в мире

Предпринимательница, владелица строительной компании ABC Supply Диана Хендрикс заняла первое место в рейтинге самых богатых женщин в мире. Список опубликовал Forbes.

Состояние Хендрикс оценивается в $22,3 млрд. Она удерживает лидерство в ежегодном списке не первый год, являясь самой успешной женщиной в истории американского бизнеса.

На втором месте в списке оказалась гендиректор и основатель компании по разработке ПО для здравоохранения Epic Systems Джуди Фолкнер ($7,8 млрд).

В двадцатке списка появилась телеведущая Опра Уинфри ($3,1 млрд). На 21-й строчке находится певица Тейлор Свифт ($1,6 млрд).

В рейтинге также оказались Рианна, Мадонна, Бейонсе, Селена Гомес, Кайли Дженнер, Селин Дион и Кэти Перри. Замыкает список звездная теннисистка Серена Уильямс с состоянием в $350 млн.