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Названы самые богатые женщины в мире

список forbes
18:52 606

Предпринимательница, владелица строительной компании ABC Supply Диана Хендрикс заняла первое место в рейтинге самых богатых женщин в мире. Список опубликовал Forbes.

Состояние Хендрикс оценивается в $22,3 млрд. Она удерживает лидерство в ежегодном списке не первый год, являясь самой успешной женщиной в истории американского бизнеса.

На втором месте в списке оказалась гендиректор и основатель компании по разработке ПО для здравоохранения Epic Systems Джуди Фолкнер ($7,8 млрд).

В двадцатке списка появилась телеведущая Опра Уинфри ($3,1 млрд). На 21-й строчке находится певица Тейлор Свифт ($1,6 млрд).

В рейтинге также оказались Рианна, Мадонна, Бейонсе, Селена Гомес, Кайли Дженнер, Селин Дион и Кэти Перри. Замыкает список звездная теннисистка Серена Уильямс с состоянием в $350 млн.

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