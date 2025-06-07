Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине

Министр обороны Канады Дэвид Макгинти сообщил о новом пакете военной помощи Украине на сумму более 35 миллионов канадских долларов (около $25,5 млн). Об этом говорится в заявлении пресс-службы Минобороны Канады.

По словам министра, средства будут потрачены на бронетранспортеры Coyote и Bison, а также новое оборудование и боеприпасы от канадских компаний.

Это дополнение к предыдущей поставке 64 бронемашин Coyote, которые прибыли в Украину в декабре 2024 года.

Еще 5 млн канадских долларов пойдут на комплекты радиоэлектронной борьбы от канадской оборонной промышленности.

Свое заявление министр обороны Канады сделал на 28-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн».