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Фернанду Сантуш об очередной ужасной игре сборной Азербайджана

Эльмир Алиев, Рига
19:25 198

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантуш прокомментировал ничью (0:0) в Риге в товарищеском матче с Латвией, передает корреспондент haqqin.az со стадиона «Сконто».

«Думаю, что наша команда сегодня была хорошо сконцентрирована и организована, - говорит португалец. - Только в начале у нас были проблемы с точки зрения контроля мяча. Пытались создавать атаки только в одном направлении. В целом играли сегодня неплохо. Во втором тайме мяч чаще был у нас. Соперник не смог ничего создать у наших ворот. Нам не хватило только реализации моментов у ворот соперника. Мы мало бьем. Каждый наш игрок хочет завести мяч в ворота.

Конечно, мы приехали за победой. Но без контроля нет побед. Вы считаете, что сборная Азербайджана играла сегодня ужасно? Это не так. Все большие команды контролируют мяч. Создали опасные моменты, однако не использовали.

Махир Эмрели не забил в простой ситуации? Такое в футболе бывает. Нариман Ахундзаде, Анатолий Нуриев тоже могли забить. Бывает. 

До этого во всех матчах, кроме домашней игры с Эстонией, мы пропускали. Сегодня сохранили ворота неприкосновенными».

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