Массовое задержание призывников на улицах в Казахстане

Призывников в Казахстане принудительно доставляют на призывной пункт, если они сопротивляются полиции, сообщило Минобороны республики.

«Если вручить повестку лично не удается, обеспечение явки призывника возлагается на органы внутренних дел. При этом некоторые граждане отказываются подчиняться законным требованиям сотрудников полиции, оказывают сопротивление, что влечет их принудительное доставление на призывной пункт», — прокомментировали в ведомстве.

В ведомстве подчеркнули, что если сотрудники призывной комиссии определяют, что гражданин не подлежит призыву, его отпускают домой. Также Минобороны напомнило, что за уклонение от службы предусмотрены как административные штрафы, так и уголовная ответственность.

Как пишет Orda.kz, недавно в социальных сетях появились видео с массовыми задержаниями мужчин призывного возраста в рамках весеннего призыва. По информации издания, молодые казахстанцы предупреждают друг друга о возможных задержаниях в картографическом сервисе 2GIS.

Весенний призыв на срочную воинскую службу в Казахстане стартовал 1 марта. Призывная кампания завершится 30 июня. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва.