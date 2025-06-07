Во Франции сильный пожар из-за электросамоката: есть погибшие

Во французском городе Реймс в результате масштабного пожара, вероятно вызванного электросамокатом, погибли четыре человека, сообщает AP.

Пожар вспыхнул в ночь на пятницу, 6 июня, в десятиэтажном жилом доме в Реймсе – столице французского региона Шампань. По словам прокурора Франсуа Шнайдера, пожар произошел в результате возгорания аккумуляторного электросамоката.

В квартире на четвертом этаже, откуда начался пожар, 13-летний парень выпрыгнул из окна и погиб. Внутри помещения спасатели обнаружили обгоревшее тело, которое, вероятно, принадлежит его 15-летнему брату.

Еще двое погибших – 87-летняя женщина и ее 59-летний сын – жили на восьмом этаже и отравились дымом.

Кроме этого, серьезные ожоги получил отчим погибших мальчиков. Всего 26 человек были доставлены в больницу с легкими травмами и отравлением продуктами горения.

Прокурор подчеркнул, что «нет сомнений в случайности пожара», который стремительно распространился из-за возгорания самоката по неизвестным причинам.

Шнайдер отметил, что возгорание аккумуляторов чрезвычайно сложно тушить, пожарные боролись с огнем более трех часов.