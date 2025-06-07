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Продовольствие грабят. Грабителями управляет Израиль. Имена известны

горячая тема
Мамед Сулейманов, автор haqqin.az
19:58 1371

Из 24 грузовиков с гуманитарной помощью, прибывших в Газу 24 мая, до голодающих палестинцев добрался… один. Не потому, что остальные сломались или застряли в песках. Просто были разоружены - такая вот вежливая формулировка - в «красных зонах». В тех самых, куда палестинцам под угрозой расстрела на месте вход строго воспрещен.

Эти зоны, как нетрудно догадаться, находятся под полным контролем Израиля. И именно там происходит разграбление помощи для голодающих. Вновь и вновь. На глазах тех, кто, казалось бы, должен обеспечивать порядок.

До палестинцев доехал всего лишь один грузовик. А где остальные?

Грабителей гуманитарных грузов тоже представили — группировка с гордым названием «Народные силы». Звучит-то как! Революционные романтики, да и только! Вот только суть их «борьбы» сводится к отъему хлеба у умирающих от голода.

Такая вот групповая гастрономическая диверсия!

А начиналось все красиво: Объединенные Арабские Эмираты собирались отправить в сектор Газа 103 грузовика с продовольствием. Израиль разрешил только 24. Ну, а что с ними произошло, вы уже в курсе. Остались рожки да ножки.

Любопытно, что эти самые «Народные силы» действуют не где-нибудь, а именно там, где без израильского допуска даже муха не пролетит. То есть кто-то, сидя в уютном офисе с кондиционером, дал этой банде разрешение на грабеж с, так сказать, гуманитарным уклоном. В результате голод есть, помощь есть, но до голодающих она не доходит.

А виноват, как всегда… ХАМАС.

Во всем виноват ХАМАС, то есть Чубайс

Только вот проблема в том, что продукты для голодающих захватывают не боевики ХАМАС, а весьма специфическая структура, вооруженная, экипированная и, между прочим, финансируемая Государством Израиль.

Возглавляет эту гастрономическую структуру Ясир Абу Шабаб - бывший член ИГИЛ, ранее отбывавший в Газе срок за торговлю наркотиками. Как только началась война, он сбежал и внезапно оказался полезным человеком в нужном месте, в нужное время и, что особенно трогательно, с нужными связями. Теперь он в фаворе. Примечательно, что ХАМАС ликвидировал брата Абу Шабаба тоже за торговлю наркотиками. Так сказать, не оценили семейный подряд.

Про деяния Ясира Абу Шабаба писали все, кому не лень — от The New York Times до Haaretz. Человек, как говорится, не скрывается. Наоборот, с гордостью выкладывает в соцсетях свои фото в новенькой военной форме, подаренной Израилем. И да, в документах ООН его группировка фигурирует как главная сила, ответственная за массовое и системное разграбление гуманитарных поставок в Газу.

Полезный Израилю Ясир Абу Шабаб

А теперь самое интересное: в Израиле это явление называют «службой по борьбе с терроризмом». Ирония, как видим, все еще в ходу. Особенно в военных структурах.

И все же скандал вспыхнул. 6 июня Авигдор Либерман выступил с громким обвинением в адрес Биньямина Нетаньяху, заявив, что премьер-министр вооружает в Газе «преступников и отбросы». Имея в виду, конечно же, группировку Абу Шабаба. Понятно, что обострение моральной чувствительности у Либермана объясняется исключительно политической конкуренцией. Не настолько же он сентиментален, чтобы жалеть палестинских голодающих.

И вот ведь какой парадокс: Нетаньяху обвинения Либермана... подтвердил. Причем без всякого стеснения. Да, вооружаем. Да, финансируем. Да, они борются с ХАМАС. И вообще, мы тем самым спасаем жизни израильских солдат. В чем проблема?

Странное дело: Либерман обвиняет Нетаньяху, а он принимает обвинения

Газета Israel Hayom со ссылкой на источник в ХАМАС заявила: все это делается, чтобы раздробить палестинский фронт. То есть все логично, рационально и просчитано.

Что касается самих «Народных сил», то они тоже не остались в стороне и выступили с заявлением: мол, мы сражаемся с несправедливостью, грабежами и коррупцией. То есть грабители гуманитарной помощи официально объявили себя борцами с грабежами.

Круг замкнулся.

Но, пожалуй, апофеоз даже не в этом, а в реакции мира. Или, точнее, в ее отсутствии. Продовольственную помощь продолжают грабить. Грабителями управляют израильские военные. Имена известны. Механизм очевиден. Виновные не скрываются. А премьер-министр Израиля даже гордится этим. И никто не несет ответственности.

Увы, мы живем в мире, в котором маска давно уже срослась с лицом, в мире, где банды, ворующие хлеб у голодающих, могут смело заявлять о своей борьбе за справедливость.

И ведь кто-то в это даже верит…

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