Из 24 грузовиков с гуманитарной помощью, прибывших в Газу 24 мая, до голодающих палестинцев добрался… один. Не потому, что остальные сломались или застряли в песках. Просто были разоружены - такая вот вежливая формулировка - в «красных зонах». В тех самых, куда палестинцам под угрозой расстрела на месте вход строго воспрещен. Эти зоны, как нетрудно догадаться, находятся под полным контролем Израиля. И именно там происходит разграбление помощи для голодающих. Вновь и вновь. На глазах тех, кто, казалось бы, должен обеспечивать порядок.

Грабителей гуманитарных грузов тоже представили — группировка с гордым названием «Народные силы». Звучит-то как! Революционные романтики, да и только! Вот только суть их «борьбы» сводится к отъему хлеба у умирающих от голода. Такая вот групповая гастрономическая диверсия! А начиналось все красиво: Объединенные Арабские Эмираты собирались отправить в сектор Газа 103 грузовика с продовольствием. Израиль разрешил только 24. Ну, а что с ними произошло, вы уже в курсе. Остались рожки да ножки. Любопытно, что эти самые «Народные силы» действуют не где-нибудь, а именно там, где без израильского допуска даже муха не пролетит. То есть кто-то, сидя в уютном офисе с кондиционером, дал этой банде разрешение на грабеж с, так сказать, гуманитарным уклоном. В результате голод есть, помощь есть, но до голодающих она не доходит. А виноват, как всегда… ХАМАС.

Только вот проблема в том, что продукты для голодающих захватывают не боевики ХАМАС, а весьма специфическая структура, вооруженная, экипированная и, между прочим, финансируемая Государством Израиль. Возглавляет эту гастрономическую структуру Ясир Абу Шабаб - бывший член ИГИЛ, ранее отбывавший в Газе срок за торговлю наркотиками. Как только началась война, он сбежал и внезапно оказался полезным человеком в нужном месте, в нужное время и, что особенно трогательно, с нужными связями. Теперь он в фаворе. Примечательно, что ХАМАС ликвидировал брата Абу Шабаба тоже за торговлю наркотиками. Так сказать, не оценили семейный подряд. Про деяния Ясира Абу Шабаба писали все, кому не лень — от The New York Times до Haaretz. Человек, как говорится, не скрывается. Наоборот, с гордостью выкладывает в соцсетях свои фото в новенькой военной форме, подаренной Израилем. И да, в документах ООН его группировка фигурирует как главная сила, ответственная за массовое и системное разграбление гуманитарных поставок в Газу.

А теперь самое интересное: в Израиле это явление называют «службой по борьбе с терроризмом». Ирония, как видим, все еще в ходу. Особенно в военных структурах. И все же скандал вспыхнул. 6 июня Авигдор Либерман выступил с громким обвинением в адрес Биньямина Нетаньяху, заявив, что премьер-министр вооружает в Газе «преступников и отбросы». Имея в виду, конечно же, группировку Абу Шабаба. Понятно, что обострение моральной чувствительности у Либермана объясняется исключительно политической конкуренцией. Не настолько же он сентиментален, чтобы жалеть палестинских голодающих. И вот ведь какой парадокс: Нетаньяху обвинения Либермана... подтвердил. Причем без всякого стеснения. Да, вооружаем. Да, финансируем. Да, они борются с ХАМАС. И вообще, мы тем самым спасаем жизни израильских солдат. В чем проблема?