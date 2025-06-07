USD 1.7000
EUR 1.9400
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Утечка секретных данных ГРУ из Касперского… Лаборатория находилась и в Баку
Новость дня
Утечка секретных данных ГРУ из Касперского… Лаборатория находилась и в Баку

Иран вывез из Израиля ядерный архив

Утверждают иранские СМИ
20:10 1287

Иранские разведслужбы смогли вывезти из Израиля большое количество документов с секретной информацией, сообщают в субботу государственные СМИ Ирана со ссылкой на источники.

В сообщениях утверждается, что речь идет о тысячах документов, в которых, среди прочего, говорится о ядерных объектах.

По информации источников, документов оказалось так много, что на их изучение у иранских специалистов уйдет немало времени.

Комментариев этой информации от израильской стороны пока не поступало.

Ливанская Al Mayadeen, связанная с «Хезболлой», распространила заявление о том, что иранские спецслужбы получили секретные документы, касающиеся ядерных объектов Израиля. При этом информация была опубликована без предоставления каких-либо доказательств.

Согласно сообщению телеканала, «иранская разведка получила огромное количество конфиденциальной стратегической информации и документов, связанных с ядерными объектами Израиля».

«Операция была проведена некоторое время назад, и документы были благополучно перевезены в безопасные места в Иране», — говорится в сообщении.

Трамп пригрозил Маску
Трамп пригрозил Маску
21:11 180
Продовольствие грабят. Грабителями управляет Израиль. Имена известны
Продовольствие грабят. Грабителями управляет Израиль. Имена известны горячая тема
19:58 1375
Импичмент Трампу? Партия Маска? Что за ерунда?
Импичмент Трампу? Партия Маска? Что за ерунда? наша корреспонденция
14:52 3305
Иран вывез из Израиля ядерный архив
Иран вывез из Израиля ядерный архив Утверждают иранские СМИ
20:10 1288
Пакистан закупает у Китая истребители пятого поколения J-35 и передает Азербайджану вторую партию истребителей JF-17
Пакистан закупает у Китая истребители пятого поколения J-35 и передает Азербайджану вторую партию истребителей JF-17 наши подробности
18:10 3251
Фернанду Сантуш об очередной ужасной игре сборной Азербайджана
Фернанду Сантуш об очередной ужасной игре сборной Азербайджана
19:25 2175
Азербайджан не смог обыграть 138-ю сборную мира
Азербайджан не смог обыграть 138-ю сборную мира Девять матчей Сантуша без побед; фото, обновлено 18:50
18:50 5037
ВСУ ударили по российскому заводу
ВСУ ударили по российскому заводу видео; обновлено 20:25
20:25 4247
Для Путина Китай - друг, для ФСБ - враг
Для Путина Китай - друг, для ФСБ - враг The New York Times
17:34 2301
В Черногории ранили ножом двух граждан Азербайджана: полиция разыскивает преступников
В Черногории ранили ножом двух граждан Азербайджана: полиция разыскивает преступников
15:56 4533
Украинцы показали новые кадры «Паутины»
Украинцы показали новые кадры «Паутины» ВИДЕО
17:18 3740

ЭТО ВАЖНО

Трамп пригрозил Маску
Трамп пригрозил Маску
21:11 180
Продовольствие грабят. Грабителями управляет Израиль. Имена известны
Продовольствие грабят. Грабителями управляет Израиль. Имена известны горячая тема
19:58 1375
Импичмент Трампу? Партия Маска? Что за ерунда?
Импичмент Трампу? Партия Маска? Что за ерунда? наша корреспонденция
14:52 3305
Иран вывез из Израиля ядерный архив
Иран вывез из Израиля ядерный архив Утверждают иранские СМИ
20:10 1288
Пакистан закупает у Китая истребители пятого поколения J-35 и передает Азербайджану вторую партию истребителей JF-17
Пакистан закупает у Китая истребители пятого поколения J-35 и передает Азербайджану вторую партию истребителей JF-17 наши подробности
18:10 3251
Фернанду Сантуш об очередной ужасной игре сборной Азербайджана
Фернанду Сантуш об очередной ужасной игре сборной Азербайджана
19:25 2175
Азербайджан не смог обыграть 138-ю сборную мира
Азербайджан не смог обыграть 138-ю сборную мира Девять матчей Сантуша без побед; фото, обновлено 18:50
18:50 5037
ВСУ ударили по российскому заводу
ВСУ ударили по российскому заводу видео; обновлено 20:25
20:25 4247
Для Путина Китай - друг, для ФСБ - враг
Для Путина Китай - друг, для ФСБ - враг The New York Times
17:34 2301
В Черногории ранили ножом двух граждан Азербайджана: полиция разыскивает преступников
В Черногории ранили ножом двух граждан Азербайджана: полиция разыскивает преступников
15:56 4533
Украинцы показали новые кадры «Паутины»
Украинцы показали новые кадры «Паутины» ВИДЕО
17:18 3740
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться