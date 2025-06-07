Иран вывез из Израиля ядерный архив

Иранские разведслужбы смогли вывезти из Израиля большое количество документов с секретной информацией, сообщают в субботу государственные СМИ Ирана со ссылкой на источники.

В сообщениях утверждается, что речь идет о тысячах документов, в которых, среди прочего, говорится о ядерных объектах.

По информации источников, документов оказалось так много, что на их изучение у иранских специалистов уйдет немало времени.

Комментариев этой информации от израильской стороны пока не поступало.

Ливанская Al Mayadeen, связанная с «Хезболлой», распространила заявление о том, что иранские спецслужбы получили секретные документы, касающиеся ядерных объектов Израиля. При этом информация была опубликована без предоставления каких-либо доказательств.

Согласно сообщению телеканала, «иранская разведка получила огромное количество конфиденциальной стратегической информации и документов, связанных с ядерными объектами Израиля».

«Операция была проведена некоторое время назад, и документы были благополучно перевезены в безопасные места в Иране», — говорится в сообщении.