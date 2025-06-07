Атамбаев готов предстать перед судом в Гааге

«Президент Садыр Жапаров заявил, будто временное правительство боится открытого суда по делу Бакиева. Обвинил меня также во многих других преступлениях, от коррупции до убийства. Поэтому предлагаю властям конкретный шаг: ратифицируйте Римский статут и поручите Генпрокуратуре обратиться в Международный уголовный суд в Гааге. Я готов лично предстать перед ним и ответить по всем обвинениям в мой адрес: от политических до уголовных», - написал он на своей странице в соцсети.

Бывший глава республики предложил властям отпустить всех участников кой-ташских событий, так как считает, что это дело сфабриковано.

«Обращаюсь к руководству страны: не опускайтесь так низко, мелко, - освободите всех незаконно удерживаемых в тюрьмах и под пробацией невинных людей, фактически ваших заложников по кой-ташскому делу и другим сфабрикованным уголовным делам. Эти люди заплатили свободой лишь за то, что отстаивали свои права и мечтали о справедливом Кыргызстане. Их дальнейшее заключение - это позор для государства и для руководства страны. Если власть уверена, что руководствуется справедливостью, ей нечего бояться международного трибунала. А если в Гааге сочтут меня виновным, то я готов отбыть любой срок за решеткой», - заявил Атамбаев.

3 июня Первомайский районный суд Бишкека заочно приговорил бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева к 11 годам и шести месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

7 августа 2019 года в селе Кой-Таш, недалеко от Бишкека, спецназ группы «Альфа» Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана предпринял попытку силового задержания Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Один спецназовец скончался от огнестрельного ранения. Шестеро бойцов «Альфы» были взяты в плен и отпущены на следующий день. Столкновения продолжились 8 августа 2019 года при новой попытке спецназа задержать бывшего главу государства. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Кыргызстана и был арестован. Во время событий 7-8 августа пострадали 225 человек, в том числе 91 сотрудник МВД и 40 сотрудников ГКНБ.