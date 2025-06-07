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Автомобиль въехал в толпу людей в Германии

20:39 542

Автомобиль въехал в группу людей в городе Пассау (федеральная земля Бавария) на юге Германии, полиция не исключает преднамеренный наезд. Об этом сообщил портал Focus Online со ссылкой на местную полицию.

По его информации, автомобилем Mercedes управлял 48-летний мужчина. Как пишет газета Bild, водитель задержан. Согласно первоначальным выводам правоохранителей, среди тех, на кого был совершен наезд, находились 38-летняя супруга водителя и их 5-летняя дочь. Полиция устанавливает, действовал ли мужчина умышленно, пока это версия не исключена.

Как подчеркнул представитель полиции, в больнице находятся пять человек, включая жену водителя и дочь. По данным Bild, три человека получили серьезные травмы.

Инцидент произошел около 15:30 (17:30 по Баку) недалеко от главного железнодорожного вокзала Пассау. На месте ЧП находятся многочисленные сотрудники полиции. Ведется расследование.

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