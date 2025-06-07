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Рейтинг Мерца изменился

20:55 414

Уровень поддержки нового канцлера Германии Фридриха Мерца увеличился до 36%, об этом следует из результатов опроса, проведенного для издания Bild.

«Мерц становится все более популярным на посту канцлера. 36% избирателей выражают удовлетворение его деятельностью. Это на 13% больше, чем было зафиксировано четыре недели назад», — отмечает издание, ссылаясь на результаты исследования.

Кроме того, наблюдается рост популярности федерального правительства среди населения Германии. Согласно опросу, им довольны 37% респондентов, что на 8% больше, чем месяцем ранее.

«Большинство немцев поддерживают позицию Мерца по вопросам миграции», — цитирует издание главу Insa Германа Бинкерта, который объясняет причины роста популярности нового канцлера.

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