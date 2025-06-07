Лидер израильской оппозиции: «Главным вызовом для Израиля является не Иран, не «Хезболла» и не ХАМАС. А Нетаньяху!»

Я не сторонник преждевременных заявлений и стараюсь избегать громких лозунгов. Я подойду к предстоящим выборам, которые, надеюсь, состоятся уже в этом году, с тем опытом и теми результатами, которые накопил за годы службы. Я прошел путь от министра финансов до министра обороны и иностранных дел, был генеральным директором канцелярии премьер-министра Израиля и председателем комитета Кнессета по иностранным делам и обороне. Как говорят евреи, нет мудрее того, кто обладает опытом. Я не предлагаю обещания, я прихожу с конкретным результатом.
Об этом заявил один из лидеров израильской оппозиции, экс-министр обороны и иностранных дел, депутат Кнессета Авигдор Либерман, отвечая на вопрос издания Maariv о его шансах в борьбе за кресло премьер-министра Израиля.
При этом Либерман особо подчеркнул, что главным вызовом для Израиля является не Иран, не «Хезболла» и не ХАМАС. А вызов внутреннего порядка: «Пока премьер-министр Нетаньяху трубит о «полной победе», Израиль переживает разрушение ключевых институтов и социальной ткани. Посмотрите, что произошло с нашим начальником Генштаба — это было откровенное унижение. Как можно так обращаться с человеком, возглавляющим армию? Его ставят перед фактом за три минуты до выхода пресс-релиза. Это системный подрыв государственного рационализма. Это правительство отдает нашим резервистам восемь приказов, мобилизуя под ружье 450 тысяч человек, а параллельно пытается провести закон, полностью освобождающий от службы в армии сектор религиозных ортодоксов. Это подрыв самой сути израильской солидарности».
Либерман возлагает всю ответственность за трагедию 7 октября и последующие события на Нетаньяху. И он считает, что действующий премьер-министр в случае победы оппозиции на выборах будет признан главным ответственным в рамках работы следственного комитета.
По словам главного оппозиционера, Нетаньяху упустил момент удара по Ирану: «В момент смены администрации в США. Я предупреждал, что это уникальная возможность. Но ее упустили, потому что Нетаньяху был сосредоточен на своем судебном процессе. Сегодня этой возможности уже нет. Сейчас необходимо дождаться итогов переговоров между США и Ираном, но я надеюсь, что они не принесут результата».
Либерман подтвердил информацию о кризисе во взаимоотношениях Нетаньяху с Трампом: «Трамп устал от Нетаньяху. Один из его близких соратников сказал мне прямо: «Он [Трамп] больше не хочет слышать о Биби». В результате сейчас американцы ведут прямые переговоры с Ираном и с ХАМАС, не считаясь с нами. Более того, мы получили сигналы, что американская военная помощь может быть свернута. А это 38 миллиардов долларов».
Либерман поделился своим видением возможностей и перспектив урегулирования военного конфликта в Газе: «Мы [Израиль] должны полностью отделиться от Газы: прекратить поставки электроэнергии, воды и других ресурсов. В долгосрочной перспективе отделение — это единственный путь: мы здесь, они – там. И как только в Газе возникает попытка восстановить вооруженный потенциал, нам необходимо немедленно действовать, вплоть до ежедневных рейдов. Ответственность же за сектор должны взять на себя Египет, Лига арабских государств, страны Персидского залива».
Лидер израильской оппозиции убежден, что на предстоящих выборах правительство Нетаньяху потерпит сокрушительное поражение: «Думаю, досрочные выборы не за горами. За кулисами уже зреют изменения. Мы продолжаем работать, даже если пока нет результата. Я верю: истина победит, и правительство Нетаньяху уйдет. Каждый кризис — это шанс. Я хочу превратить этот кризис в возможность и исправить все то, что накапливалось годами».