Лидер израильской оппозиции: «Главным вызовом для Израиля является не Иран, не «Хезболла» и не ХАМАС. А Нетаньяху!»

Я не сторонник преждевременных заявлений и стараюсь избегать громких лозунгов. Я подойду к предстоящим выборам, которые, надеюсь, состоятся уже в этом году, с тем опытом и теми результатами, которые накопил за годы службы. Я прошел путь от министра финансов до министра обороны и иностранных дел, был генеральным директором канцелярии премьер-министра Израиля и председателем комитета Кнессета по иностранным делам и обороне. Как говорят евреи, нет мудрее того, кто обладает опытом. Я не предлагаю обещания, я прихожу с конкретным результатом. Об этом заявил один из лидеров израильской оппозиции, экс-министр обороны и иностранных дел, депутат Кнессета Авигдор Либерман, отвечая на вопрос издания Maariv о его шансах в борьбе за кресло премьер-министра Израиля.

При этом Либерман особо подчеркнул, что главным вызовом для Израиля является не Иран, не «Хезболла» и не ХАМАС. А вызов внутреннего порядка: «Пока премьер-министр Нетаньяху трубит о «полной победе», Израиль переживает разрушение ключевых институтов и социальной ткани. Посмотрите, что произошло с нашим начальником Генштаба — это было откровенное унижение. Как можно так обращаться с человеком, возглавляющим армию? Его ставят перед фактом за три минуты до выхода пресс-релиза. Это системный подрыв государственного рационализма. Это правительство отдает нашим резервистам восемь приказов, мобилизуя под ружье 450 тысяч человек, а параллельно пытается провести закон, полностью освобождающий от службы в армии сектор религиозных ортодоксов. Это подрыв самой сути израильской солидарности». Либерман возлагает всю ответственность за трагедию 7 октября и последующие события на Нетаньяху. И он считает, что действующий премьер-министр в случае победы оппозиции на выборах будет признан главным ответственным в рамках работы следственного комитета. По словам главного оппозиционера, Нетаньяху упустил момент удара по Ирану: «В момент смены администрации в США. Я предупреждал, что это уникальная возможность. Но ее упустили, потому что Нетаньяху был сосредоточен на своем судебном процессе. Сегодня этой возможности уже нет. Сейчас необходимо дождаться итогов переговоров между США и Ираном, но я надеюсь, что они не принесут результата».