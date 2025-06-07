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Трамп пригрозил Маску

21:11 201

Президент США Дональд Трамп в субботу пригрозил своему бывшему соратнику Илону Маску «очень серьезными последствиями», если тот начнет жертвовать средства в поддержку демократов.

«Если он это сделает, ему придется столкнуться с очень серьезными последствиями», - заявил Трамп телеканалу NBC News, отвечая на вопрос о том, что произойдет, если Маск начнет поддерживать демократов, которые выступают против законопроекта о налогах и сокращении расходов.

Трамп также отметил, что у него нет желания восстанавливать дружеские отношения с Маском.

«Я слишком занят другими делами... У меня нет намерения разговаривать с ним», - ответил американский лидер на вопрос о том, собирается ли он говорить с Маском в ближайшее время.

Публичный спор между президентом США и американским миллиардером разгорелся ранее в четверг, когда Трамп заявил, что победил бы на президентских выборах и без помощи Маска. После этого Маск начал публиковать серию постов в Х, которые начались с критического замечания: якобы без его помощи «Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы Палату представителей, а республиканцы имели бы 51 мандат против 49 в Сенате». В последующих постах Маск продолжил резко критиковать One Big Beautiful Bill, который, по его словам, предусматривает рост и без того большого дефицита бюджета США. Он также привел ранние заявления Трампа, где тот резко критиковал увеличение бюджетного дефицита, сопровождая их саркастическими комментариями: «Где человек, который писал эти слова? Его заменили на клона?» В ответ Трамп написал, что в определенный момент времени Илон оказался «на грани», добавив, что «он просто сошел с ума!»

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