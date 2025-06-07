Лукашенко хочет поставить памятник Си Цзиньпину в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил за то, чтобы в Минске поставили памятник председателю КНР Си Цзиньпину. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Мы официально открываем величайший памятник. Я сказал на входе: впору бы здесь поставить памятник моему другу Си Цзиньпину. Потому что китайцы за свой счет построили этот стадион. Как сказал министр, таких мало в Европе», — заявил Лукашенко в ходе церемонии торжественного открытия Национального футбольного стадиона в белорусской столице.

4 июня в Пекине прошла встреча Лукашенко и Си Цзиньпина.

Президент Белоруссии находился с визитом в Китае с 2 по 4 июня. Как отметил в беседе с журналистами в Пекине первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков, это не рабочий визит, а визит для семейного дружеского обеда.