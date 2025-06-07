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Еврокомиссия платила экоактивистам за лоббирование

21:40 476

Европейская комиссия (ЕК) тайно выделяла деньги экологическим организациям за судебные иски и кампании против немецких предприятий, чтобы убедить общественность в своей климатической политике. Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на имеющиеся в распоряжении секретные контракты.

По информации издания, брюссельские чиновники и активисты координировали свои действия друг с другом, их целью было убедить общественность в климатической политике ЕС. Как утверждает газета, на эти цели были потрачены миллионы евро из средств налогоплательщиков.

Welt am Sonntag приводит в качестве примера ряд неправительственных организаций, в частности организацию ClientEarth, которая, согласно данным, получила 350 тыс. евро, чтобы втянуть немецкие угольные электростанции в судебные разбирательства с целью увеличения «финансового и юридического риска» операторов. Кроме того, по данным издания, организация Friends of the Earth была нанята ЕК для борьбы с соглашением о свободной торговле между Европой и Южной Америкой, в то время как сотрудники самой Еврокомиссии продвигали данное соглашение. Другие группы якобы получали деньги за влияние на депутатов Европарламента перед голосованиями по вопросам пестицидов и химикатов.

Контракты, как подчеркивает Welt am Sonntag, датируются 2022 годом, а денежные средства поступили в 2023 году. Отдельные НПО получили до 700 тыс. евро. Депутат ЕП от ХСС Моника Хольмайер назвала «прискорбным» тот факт, что ранее «предоставлялись общие субсидии организациям, которые включали в программы радикальные действия, скрытое политическое лоббирование и давление на лиц, принимающих решения».

«Меня особенно встревожили подрывные планы заставить всех - от ферм до угольных электростанций - отказаться от своей экономической деятельности посредством судебных исков и масштабного ужесточения требований к отчетности», - добавила она.

Европейская комиссия поддерживает НПО через программу LIFE. Совсем недавно ЕК предоставила 15 млн евро в виде ежегодных операционных грантов. В настоящее время ведутся переговоры по бюджету на следующий год, пишет газета.

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