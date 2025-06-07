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Россия на «нефтяной игле»

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Российские власти опасаются, что во втором полугодии на нефтяном рынке возникнет избыток предложения, который приведет к дальнейшему падению цен. Об этом Reuters рассказал источник, знакомый с ходом переговоров внутри картеля ОПЕК+, членом которого является РФ.

На последнем заседании в начале июня ОПЕК+ согласовал увеличение добычи на 411 тысяч баррелей в сутки, а с учетом аналогичных решений в мае и апреле — на 1,2 млн баррелей в день. До конца года альянс планирует вылить на рынок 2,2 млн баррелей новых ежедневных поставок — рекордный за 5 лет объем.

Россия на июньском заседании выступала против увеличения добычи, рассказали источники Bloomberg и подтвердил собеседник Reuters. Решение продавила Саудовская Аравия, к которой с просьбой снизить цены на нефть обращался президент США Дональд Трамп.

По новым квотам ОПЕК+ Россия получила право увеличить поставки нефти на 262 тысячи баррелей в сутки. Но нефтяники не спешат качать больше, поскольку опасаются падения цен, пишет Reuters.

С начала года нефть Brent подешевела на 12%, а стоимость российского сорта Urals обвалилась на 21% — с $66 за баррель в январе до $52 в мае.

В начале августа при рассмотрении квот на сентябрь между странами ОПЕК+ может развернуться еще более напряженная дискуссия, сказал Reuters аналитик БКС Кирилл Бахтин. При этом у России «нет возможности противостоять повышению нефтедобычи Саудовской Аравией, если саудовцы приняли такое принципиальное решение», полагает он.

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