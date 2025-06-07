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Израиль ликвидировал командира «Бригад моджахедов»

22:28 220

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира радикальной группировки «Бригады моджахедов» («Катаиб аль-муджахидин») в городе Газа.

«В ходе совместной операции Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности в городе Газа был ликвидирован террорист Асад Абу Шарайя, который в последние годы возглавлял террористическую организацию «Бригады моджахедов» в секторе Газа», - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

В ведомстве добавили, что «в ходе еще одной атаки» был ликвидирован боевик Махмуд Хамед из этой группировки.

В израильской армии указали, что радикалы из «Бригад моджахедов» принимали участие в атаке на Израиль 7 октября 2023 года, похищении и удержании заложников.

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