Израиль ликвидировал командира «Бригад моджахедов»

«В ходе совместной операции Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности в городе Газа был ликвидирован террорист Асад Абу Шарайя, который в последние годы возглавлял террористическую организацию «Бригады моджахедов» в секторе Газа», - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

В ведомстве добавили, что «в ходе еще одной атаки» был ликвидирован боевик Махмуд Хамед из этой группировки.

В израильской армии указали, что радикалы из «Бригад моджахедов» принимали участие в атаке на Израиль 7 октября 2023 года, похищении и удержании заложников.