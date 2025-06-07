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Маска избили в Белом доме

Newsweek
22:46 481

В Белом доме произошел инцидент с участием Илона Маска и министра финансов США Скотта Бессента, сообщает Newsweek.

По данным издания, во время встречи по вопросам финансирования инновационных проектов между ними завязалась словесная перепалка, которая переросла в физическое столкновение. В результате миллиардер получил синяк под глаз.

По информации источника издания, есть несколько вариантов получения Маском синяка. По одной из них, конфликт разгорелся на фоне жестких требований Бессента сократить бюджетные расходы, включая урезание финансирования технологических инициатив на триллион долларов.

Маск, в свою очередь, представил отчет, демонстрирующий убытки в 100 миллиардов долларов, что, по-видимому, спровоцировало обострение ситуации. Согласно инсайдерам, министр назвал предпринимателя «мошенником», на что тот попытался ответить силой, но получил удар в ответ.

Ранее Маск шутил, что синяк появился у него во время игры с сыном, однако новые данные указывают на иную причину. В администрации Белого дома пока не дали официальных комментариев, но инцидент уже вызвал резонанс в политических и деловых кругах.

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