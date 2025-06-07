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Владельца отеля в Турции задержали за кражу $29 млн с карт туристов

7 июня 2025, 22:59 1252

Правоохранительные органы Турции раскрыли членов группировки, подозреваемых в краже 1,1 млрд лир ($29 млн) у иностранных туристов. 31 мая по делу задержали 20 человек. Предполагаемый руководитель группировки — владелец местного отеля, сообщает Anadolu.

Полиция задержала фигурантов в Стамбуле, Анталье, Айдыне, Измире и Мугле. По предварительным данным, от действий мошенников пострадали 268 иностранцев.

Генпрокуратура курорта Кушадасы начала расследование четыре месяца назад после получения информации о подозрительных банковских операциях на счетах иностранцев.

По версии следствия, подозреваемый передавал данные карт туристов, которые останавливались в отеле, другим гостиницам и сервисам по прокату автомобилей. Со счетов туристов похищали деньги уже после их отъезда из Турции. На вырученные деньги мошенники приобретали недвижимость.

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