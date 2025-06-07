Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь

После «умеренно-провального» второго тура российско-украинских переговоров в Стамбуле, а главное, после телефонного разговора Путина и Трампа, состоявшегося после дерзкого украинского удара по аэродромам базирования стратегической авиации, российская армия пытается развить успех уже непосредственно на поле боя.
За последнюю неделю российские войска активно продвигаются на Сумском направлении, создавая угрозу для города Сумы и подойдя к нему уже на 20 км. Формально речь может идти о создании «буферной зоны», но на деле - о приказе российским войскам наступать так далеко, как только смогут, и там, где смогут. Тем более что при наличии у Украины дальнобойных дронов для полной безопасности «буферную зону» надо было бы создавать примерно на польской границе.
Судя по всему, в Москве выросла уверенность в том, что Трамп «понимает мотивы» действий российского руководства. Видимо, последний телефонный разговор прошел максимально удачно для Путина, и Москва решила воспользоваться этой возможностью, чтобы усилить «переговорные позиции», а проще говоря, приступить к ранее подготовленному плану летней военной кампании. В этом контексте тактически и в плане исполнения эффектная операция Украины по нанесению ударов по самолетам стратегической ударной авиации могла сослужить для Киева плохую службу.
Сам Трамп, говорят, тоже был впечатлен дерзостью ударов Украины по стратегическим бомбардировщикам, но в политическом плане остался недоволен такими действиями, поскольку они могут вогнать военный конфликт в неконтролируемый формат. Согласно утечкам в американские массмедиа, Трамп сообщил своим помощникам, что вместо «показушных» операций президенту Украины Владимиру Зеленскому следует сосредоточиться на переговорах с Россией в Стамбуле. При этом в администрации, как утверждают собеседники, например, издания The Atlantic, возникла дискуссия, нужно ли США на этом фоне вообще отказаться от поддержки Украины. В итоге зреет решение о сокращении военной помощи Киеву, хотя президент пока решения не принял.
Судя также и по последним заявлениям Трампа, в Белом доме пока преобладает негативная реакция на украинские удары из-за опасений втягивания в войну США: слишком рискованно и слишком непредсказуемо (для американских союзников). По сути, и в телефонном разговоре с Путиным после ударов 1 июня, и в последующие дни Трамп косвенно «дал добро» на «ответный удар» со стороны Москвы. И действительно, интенсивность российских атак по объектам украинской инфраструктуры резко усилилась 6-7 июня. Но когда самого Трампа теперь спрашивают: «Меняют ли удары Украины по аэродромам в России ваше мнение о козырях на руках у Зеленского?», он отвечает примерно так: «Они сами дали Путину повод их разбомбить к чертям. Это то, что мне в этом не понравилось (в украинских ударах)».
Тем самым, по крайней мере временно, президент США дает возможность Москве провести эскалацию, не опасаясь резкой критики из Вашингтона. Более того, Трамп фактически дал понять это в весьма своеобразной форме: «Иногда бывает, что двое детей яростно дерутся в парке, они ненавидят друг друга, не хотят останавливаться. Ты пытаешься их разнять – а они не дают себя остановить. И тогда, возможно, лучше дать им немного подраться, прежде чем разнимать», - сказал он дословно. Объективно говоря, это можно понять и так, что военный конфликт «не выгорел до конца», а потому на фоне непримиримой позиции воюющих сторон быстрое примирение сейчас попросту невозможно. Наконец, и в Вашингтоне это поняли.
А поняв, президент Америки явно тормозит с принятием новых санкций, законопроект о которых подготовлен в Сенате США. Все равно, мол, будет бесполезно это не остановит Путина. Однако давление законодателей на Белый дом с тем, чтобы Трамп, наконец, перестал «любезничать с Путиным» и принял жесткие меры, растет. Сенатский законопроект (республиканца Грэма и демократа Блюменталя) в том числе предусматривает 500% тарифы против стран, покупающих российское сырье. Авторы, правда, уже смягчили первоначальную версию (и это само по себе свидетельствует о том, что идет совместная работа над законопроектом с администрацией по поиску приемлемого варианта), предлагая освободить от запретительных тарифов страны, помогающие Украине. Так что в этой части билль не коснется стран Европы, которые еще импортируют российское сырье. Возможно, даже Индии, которая оказывала Украине гуманитарную поддержку, но также позволила европейским странам закупать индийские боеприпасы, предназначенные для Киева. С 2022 по 2024 год через европейские страны на Украину могло попасть произведенной Индией военной продукции на 135 млн долларов.
Согласно биллю Грэма-Блюменталя, для запуска санкций потребуется каждые 90 дней президентское определение о том, отказывается ли Москва вести переговоры о мире. Как только президент решит, что отказывается, санкции станут обязательными. Только тарифы для стран, импортирующих российское сырье, могут быть отменены — но лишь один раз, на полгода. Правда, Белый дом настаивает, чтобы инициатива по введению/невведению стала бы исключительно прерогативой исполнительной власти. Для чего предлагается изменить всего одно слово там, где идет речь об их введении – вместо shall (будут введены) на may (могут быть введены). В случае введения они затронут российских чиновников, начиная с президента, крупных предпринимателей, финансовые учреждения независимо от того, насколько тесно они связаны с российским государством.
Законопроект запрещает листинг российских акций на биржах США, любые американские инвестиции не только в российский энергетический сектор, но вообще все, которые приносят пользу российскому правительству, запрещается покупка российского госдолга, доступ любого российского банка к «международным системам финансовых сообщений», импорт российского урана и многое другое. Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн, правда, все еще осторожничает: «Мы пытаемся предоставить президенту столько пространства и возможностей, сколько необходимо, чтобы он мог попытаться договориться... Если санкции будут способствовать этому, то да, мы готовы действовать». То есть он ждет команды из Белого дома.
Трамп на словах допускает введения новых санкций против России, если, дескать, он увидит, что «Путин не готов к миру». Но теперь появилась и новая оговорка: санкции могут быть введены и против Украины, если она не будет проявлять склонность к миру. Год назад саму постановку такого вопроса было невозможно представить.
Москва, между тем, хотя Путин открыто и назвал нынешний украинский режим «террористическим», не отказывается от переговоров (в том числе, видимо, чтобы не давать повода американским «ястребам» требовать наказания для РФ) «на рабочем уровне», хотя встречи на высшем уровне России и Украины точно не будет (в нее и раньше не очень-то верилось). Тем временем даже в переговорах на «рабочем уровне» (Мединский - Умеров) возникли неожиданные трудности, что говорит лишний раз о том, что сторонам крайне трудно договариваться друг с другом и исполнять потом договоренности, даже когда речь идет о гуманитарных вопросах. Так, неожиданно возникла заминка при обмене новой порцией военнопленных (включая тяжелобольных) и даже трупов. Мединский утверждает, что это Киев перенес на неопределенное время обмен пленными и телами погибших. Киев это опровергает, однако и обмен пока не состоялся, несмотря на то что 7 июня первая колонна рефрижераторов с 1 212 телами украинских военных прибыла в район обмена. Теперь вроде бы речь идет об обмене на следующей неделе.
И все это происходит на фоне возобладания в администрации США точки зрения, согласно которой России и Украине нужно дать еще «немного повоевать» прежде, чем Вашингтон снова активизируется в роли посредника в мирном урегулировании. Вопрос в том, сколько еще «повоевать»? До осени или еще пару лет? По крайней мере, теперь Трамп уже больше не говорит, что «через две недели» решит, надо ли наказывать какую-либо сторону (а в основном речь шла о Москве) за нежелание идти на прекращение огня.