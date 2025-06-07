Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь

После «умеренно-провального» второго тура российско-украинских переговоров в Стамбуле, а главное, после телефонного разговора Путина и Трампа, состоявшегося после дерзкого украинского удара по аэродромам базирования стратегической авиации, российская армия пытается развить успех уже непосредственно на поле боя. За последнюю неделю российские войска активно продвигаются на Сумском направлении, создавая угрозу для города Сумы и подойдя к нему уже на 20 км. Формально речь может идти о создании «буферной зоны», но на деле - о приказе российским войскам наступать так далеко, как только смогут, и там, где смогут. Тем более что при наличии у Украины дальнобойных дронов для полной безопасности «буферную зону» надо было бы создавать примерно на польской границе.

Судя по всему, в Москве выросла уверенность в том, что Трамп «понимает мотивы» действий российского руководства. Видимо, последний телефонный разговор прошел максимально удачно для Путина, и Москва решила воспользоваться этой возможностью, чтобы усилить «переговорные позиции», а проще говоря, приступить к ранее подготовленному плану летней военной кампании. В этом контексте тактически и в плане исполнения эффектная операция Украины по нанесению ударов по самолетам стратегической ударной авиации могла сослужить для Киева плохую службу. Сам Трамп, говорят, тоже был впечатлен дерзостью ударов Украины по стратегическим бомбардировщикам, но в политическом плане остался недоволен такими действиями, поскольку они могут вогнать военный конфликт в неконтролируемый формат. Согласно утечкам в американские массмедиа, Трамп сообщил своим помощникам, что вместо «показушных» операций президенту Украины Владимиру Зеленскому следует сосредоточиться на переговорах с Россией в Стамбуле. При этом в администрации, как утверждают собеседники, например, издания The Atlantic, возникла дискуссия, нужно ли США на этом фоне вообще отказаться от поддержки Украины. В итоге зреет решение о сокращении военной помощи Киеву, хотя президент пока решения не принял. Судя также и по последним заявлениям Трампа, в Белом доме пока преобладает негативная реакция на украинские удары из-за опасений втягивания в войну США: слишком рискованно и слишком непредсказуемо (для американских союзников). По сути, и в телефонном разговоре с Путиным после ударов 1 июня, и в последующие дни Трамп косвенно «дал добро» на «ответный удар» со стороны Москвы. И действительно, интенсивность российских атак по объектам украинской инфраструктуры резко усилилась 6-7 июня. Но когда самого Трампа теперь спрашивают: «Меняют ли удары Украины по аэродромам в России ваше мнение о козырях на руках у Зеленского?», он отвечает примерно так: «Они сами дали Путину повод их разбомбить к чертям. Это то, что мне в этом не понравилось (в украинских ударах)».

Тем самым, по крайней мере временно, президент США дает возможность Москве провести эскалацию, не опасаясь резкой критики из Вашингтона. Более того, Трамп фактически дал понять это в весьма своеобразной форме: «Иногда бывает, что двое детей яростно дерутся в парке, они ненавидят друг друга, не хотят останавливаться. Ты пытаешься их разнять – а они не дают себя остановить. И тогда, возможно, лучше дать им немного подраться, прежде чем разнимать», - сказал он дословно. Объективно говоря, это можно понять и так, что военный конфликт «не выгорел до конца», а потому на фоне непримиримой позиции воюющих сторон быстрое примирение сейчас попросту невозможно. Наконец, и в Вашингтоне это поняли. А поняв, президент Америки явно тормозит с принятием новых санкций, законопроект о которых подготовлен в Сенате США. Все равно, мол, будет бесполезно это не остановит Путина. Однако давление законодателей на Белый дом с тем, чтобы Трамп, наконец, перестал «любезничать с Путиным» и принял жесткие меры, растет. Сенатский законопроект (республиканца Грэма и демократа Блюменталя) в том числе предусматривает 500% тарифы против стран, покупающих российское сырье. Авторы, правда, уже смягчили первоначальную версию (и это само по себе свидетельствует о том, что идет совместная работа над законопроектом с администрацией по поиску приемлемого варианта), предлагая освободить от запретительных тарифов страны, помогающие Украине. Так что в этой части билль не коснется стран Европы, которые еще импортируют российское сырье. Возможно, даже Индии, которая оказывала Украине гуманитарную поддержку, но также позволила европейским странам закупать индийские боеприпасы, предназначенные для Киева. С 2022 по 2024 год через европейские страны на Украину могло попасть произведенной Индией военной продукции на 135 млн долларов. Согласно биллю Грэма-Блюменталя, для запуска санкций потребуется каждые 90 дней президентское определение о том, отказывается ли Москва вести переговоры о мире. Как только президент решит, что отказывается, санкции станут обязательными. Только тарифы для стран, импортирующих российское сырье, могут быть отменены — но лишь один раз, на полгода. Правда, Белый дом настаивает, чтобы инициатива по введению/невведению стала бы исключительно прерогативой исполнительной власти. Для чего предлагается изменить всего одно слово там, где идет речь об их введении – вместо shall (будут введены) на may (могут быть введены). В случае введения они затронут российских чиновников, начиная с президента, крупных предпринимателей, финансовые учреждения независимо от того, насколько тесно они связаны с российским государством.