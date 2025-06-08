США могут попасть в зависимость от России из-за SpaceX

Расторжение президентом США Дональдом Трампом контрактов со SpaceX из-за конфликтов с Илоном Маском приведет к зависимости от России в космосе. Об этом сообщило издание Newsweek со ссылкой на письмо заместителя директора проекта по аэрокосмической безопасности Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Клейтона Своупа.
«Прекращение работы со SpaceX оставит огромный пробел, который невозможно будет заполнить другими доступными сегодня вариантами», - говорилось в письме.
Там также отмечено, что наибольший ущерб будет нанесен космическим запускам и обслуживанию международных космических станций. NASA вновь придется обратиться к России, чтобы достичь космической станции и вернуться обратно.
Президент США Дональд Трамп после конфликта с предпринимателем Илоном Маском заявил, что американское правительство проведет оценку государственных контрактов, заключенных с принадлежащими бизнесмену компаниями. Ранее газета The New York Times сообщила, что в 2024 году компании Маска получили около $3 млрд по 100 контрактам с 17 государственными ведомствами.
*** 23:28
Пентагон и НАСА начали искать замену компании Илона Маска SpaceX и призвали ее конкурентов быстрее разработать ракеты и космические корабли после ссоры Маска с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Washington Post (WP).
Утверждается, что правительственные чиновники были «ошеломлены» ожесточенным спором Маска и Трампа. Бизнесмен, в частности, заявил, что его компания прекратит полеты на космическом корабле Dragon, что оставит НАСА без возможности транспортировать своих космонавтов на Международную космическую станцию (МКС). Несмотря на то, что позже Маск отказался от своей угрозы, представители ведомств остались встревожены поведением миллиардера.
«Было осознание того, что мы не смотрим телевизор. Это реальная проблема», — сказал чиновник Пентагона. Представитель НАСА, в свою очередь, отметил, что следить за спором было «весело», но после слов Маска о Dragon «cтало действительно страшно».
Публичный спор между президентом США и американским миллиардером разгорелся ранее в четверг, когда Трамп заявил, что победил бы на президентских выборах и без помощи Маска. После этого Маск начал публиковать серию постов в Х, которые начались с критического замечания: якобы без его помощи «Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы Палату представителей, а республиканцы имели бы 51 мандат против 49 в Сенате». В последующих постах Маск продолжил резко критиковать One Big Beautiful Bill, который, по его словам, предусматривает рост и без того большого дефицита бюджета США. Он также привел ранние заявления Трампа, где тот резко критиковал увеличение бюджетного дефицита, сопровождая их саркастическими комментариями: «Где человек, который писал эти слова? Его заменили на клона?» В ответ Трамп написал, что в определенный момент времени Илон оказался «на грани», добавив, что «он просто сошел с ума!»