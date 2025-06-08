США могут попасть в зависимость от России из-за SpaceX

Расторжение президентом США Дональдом Трампом контрактов со SpaceX из-за конфликтов с Илоном Маском приведет к зависимости от России в космосе. Об этом сообщило издание Newsweek со ссылкой на письмо заместителя директора проекта по аэрокосмической безопасности Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Клейтона Своупа.

«Прекращение работы со SpaceX оставит огромный пробел, который невозможно будет заполнить другими доступными сегодня вариантами», - говорилось в письме.

Там также отмечено, что наибольший ущерб будет нанесен космическим запускам и обслуживанию международных космических станций. NASA вновь придется обратиться к России, чтобы достичь космической станции и вернуться обратно.

Президент США Дональд Трамп после конфликта с предпринимателем Илоном Маском заявил, что американское правительство проведет оценку государственных контрактов, заключенных с принадлежащими бизнесмену компаниями. Ранее газета The New York Times сообщила, что в 2024 году компании Маска получили около $3 млрд по 100 контрактам с 17 государственными ведомствами.