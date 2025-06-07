Новый опасный мир: Германия и Япония поднимают головы

О том, насколько небезопасна нынешняя ситуация, самым показательным образом демонстрирует отказ от нейтрального статуса таких модельных образцов нейтралитета, как Швеция и Финляндия. Нешуточная угроза с востока вынудила эти страны искать дополнительной защиты в рядах НАТО, в то же время существенно усиливая потенциал альянса. К НАТО тяготеет Украина, еще не так давно рассматривавшаяся как союзник России в постсоветском мироустройстве. В свою очередь, для НАТО Украина стала ключевым фактором сдерживания России, решившейся на силовую корректировку международно-правового статуса соседних территорий.

В последнее время происходят тектонические изменения в системе международной безопасности. Неудивительно, что механизмы сдерживания и альянсы, которые возникли после Второй мировой войны, не справляются с возложенными на них задачами. Как не должно удивлять и то, что те силы, которые намеревались сдерживать восемьдесят лет назад, нынче выступают факторами стабилизации, а проблемы создают бывшие «гаранты мира».

О принципиально качественных изменениях свидетельствует переход Германии к интенсивному военному строительству. В первой же речи на посту канцлера Фридрих Мерц заявил, что Германии нужна «самая сильная регулярная армия в Европе», поскольку «это соответствует статусу крупнейшей и сильнейшей экономики Европы». Заявление совершенно немыслимое из уст немецкого руководителя все послевоенные годы. Но нынче наступили другие времена. По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, между странами Североатлантического альянса и Россией нет войны, но нет и мира, и это вынуждает уделять повышенное внимание обороне и укреплению безопасности. Тем более что США, с приходом в Белый дом администрации Трампа, перестали выглядеть надежным гарантом мира в Европе, как было все послевоенные годы. А раз не Штаты, то Германия - это силовое уравнение иначе не решить. Резко наращивает потенциал своей сухопутной армии и Польша - очевидный бенефициар евроинтеграционных процессов после развала СССР.

Но и на востоке происходят не менее разительные изменения. Подобно Германии в Европе, Япония, бывшая виновница мировой войны, но и жертва первых и единственных в истории атомных бомбардировок, намерена качественно изменить свой статус.

В конце 60-х - начале 70-х был закреплен неядерный статус Японии, основанный на трех принципах: не иметь, не производить и не ввозить ядерное оружие. И хотя американский военно-морской флот, базирующийся на японских базах, без сомнения, имеет полный комплект стратегического вооружения, это обстоятельство стараются лишний раз не упоминать, а официальное размещение ядерного оружия, в виде, например, баллистических ракет средней дальности, еще недавно абсолютно невозможным. Сейчас всякая категоричность исчезла. Рост военной мощи Китая, регулярные ракетно-ядерные экзерсисы Северной Кореи, тот же российский фактор – все это подталкивает Японию к пересмотру устаревших установок.

Большая группа отставных высокопоставленных генералов и чиновников выступила с документом, который, по сути, призывает начать демонтаж прежнего безъядерного статуса страны. То, что среди соавторов документа значатся, среди прочих, два бывших председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Японии, отставной командующий ВМС страны и бывший заместитель секретаря японского Совета национальной безопасности, свидетельствует, по мнению экспертов, о том, что процесс запустили действующие генералы и деятели правящей Либерально-демократической партии.