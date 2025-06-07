Новая «Паутина» Украины: Уничтожены сотни единиц российской техники

Силы обороны Украины поразили железнодорожный локомотив с колонной российской военной техники. Об этом сообщает UNIAN.
В сообщении отмечается, что россияне понесли немалые потери, в том числе более десятка танков.
«Потери российских войск составили 13 танков и более сотни единиц бронированной и автомобильной техники», – говорится в сообщении.
Подробностей относительно того, где именно и чем был поражен железнодорожный локомотив, не раскрывают.
Российские военкоры в соцсетях уже называют удар украинской армии «Паутина-2».