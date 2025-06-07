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Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь

Женщина с ножом напала на людей в Мюнхене, полиция застрелила ее

7 июня 2025, 23:54 704

30-летняя женщина совершила нападение с ножом в Мюнхене на Терезиенвизе (Луг Терезы), где обычно проходит крупнейший в мире фестиваль пива «Октоберфест». Об этом пишет газета Bild.

По информации издания, инцидент произошел около 20:00 (22:00 по Баку). Женщина ранила ножом нескольких прохожих. Полиция, как отмечает газета, выстрелила в нее. После инцидента ей сделали экстренную операцию. Однако, по данным Bild, женщина скончалась в больнице.

Никаких сведений о мотивах на данный момент не имеется. Опасности для населения нет.

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