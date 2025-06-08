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Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь

В Британии предотвратили теракт против гвардии короля Карла III

00:28 122

В Великобритании сотрудники полиции предотвратили теракт против гвардии короля Карла III. Об этом пишет газета Sun, ссылаясь на источник.

Как сообщается, правоохранители «сорвали предполагаемую террористическую атаку» против военнослужащих, охраняющих британского монарха.

По информации издания, на прошлой неделе полицейские задержали в городе Слау молодого человека, подозреваемого в хранении оружия в целях нападения и поджога. Позже ему предъявили обвинения в подготовке терактов. Предполагается, что злоумышленник действовал в одиночку.

В целях безопасности военнослужащим Колдстримской гвардии приказали в течение двух дней не покидать территорию казармы в военной форме. Казарма находится «в двух шагах» от Виндзорского замка — королевской резиденции.

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