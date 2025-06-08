США смягчат «карательные санкции» против России

Законопроект о новых санкциях США против России, скорее всего, существенно изменится перед тем, как его примут. Об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что введение 500-процентного тарифа на импорт товаров из стран-покупателей российских энергоносителей в первую очередь будет означать разрыв с крупнейшими экономиками мира - Китаем, Индией, рядом стран Европы.

Сенатор Линдси Грэм, очевидно, признал это, когда ранее на этой неделе предложил сделать исключение для тех стран, которые оказывают помощь Украине. Это исключение, в частности, спасло бы от 500-процентной пошлины Европейский Союз, который до сих пор на 20% зависит от газа из России.

Но даже без учета Европы законопроект все равно выглядит сомнительным, пишет Politico. Во-первых, сами же США до сих пор покупают российский уран, который тоже включен в законопроект Грэма. Во-вторых, введение огромной пошлины на импорт из Китая и Индии может ударить по внутреннему рынку Америки, который в значительной степени зависит от импорта из этих стран.

«Тарифы в размере 500% на импорт товаров, произведенных в Китае, приведут к резкому росту цен, нарушат цепочки поставок и могут привести к росту безработицы в США до уровня рецессии», - пишет Politico.

Политический аналитик Мэтт Цвейг отметил, что законопроект Грэма, вероятно, претерпит существенные изменения при рассмотрении в Конгрессе или еще на этапе предварительных консультаций с администрацией Трампа. И все это потребует немало времени.

«С законодательством о санкциях вы обычно имеете дело с итеративными процессами, где вам нужно будет пройтись по каждому уголку», - сказал Цвейг.