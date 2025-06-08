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Защита от России: в Германии готовят план по расширению сети бомбоубежищ

01:06 295

Германия активно разрабатывает стратегии для быстрого увеличения числа бункеров и убежищ из-за «угрозы нападения России». Об этом сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung (SZ).

Ральф Тислер, возглавляющий Федеральное ведомство гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях (BBK), отметил, что крупнейшая экономика Европы должна осознать реальность возможного конфликта на континенте. В текущих условиях Германия не готова к подобным вызовам.

«Долгое время в Германии было широко распространено мнение, что война - это не тот сценарий, к которому нам нужно готовиться. Ситуация изменилась. Мы обеспокоены риском большой агрессивной войны в Европе», — заявил он в интервью изданию.

Тислер призвал к преобразованию существующих туннелей, станций метро, подземных парковок и подвалов общественных зданий в бомбозащитные укрытия, чтобы «в кратчайшие сроки создать пространство для одного миллиона человек». Он добавил, что его агентство представит детальный план этой инициативы позже этим летом. По его словам, полагаться только на строительство новых бункеров недостаточно, так как проектирование и возведение таких сооружений потребует много времени и значительных финансовых вложений.

Отмечается, что из примерно двух тысяч бункеров и укрытий, оставшихся со времен холодной войны, лишь около 580 находятся в исправном состоянии, и большинство из них нуждается в дорогостоящем ремонте. В случае конфликта они смогут разместить лишь около 480 тысяч человек, что составляет всего 0,5% от общего числа населения Германии. Для сравнения, в Финляндии имеется 50 тысяч защитных укрытий, способных вместить 4,8 миллиона человек, что соответствует 85% населения страны. Тислер призвал правительство Фридриха Мерца обеспечить финансирование для реализации предложенных планов его ведомства.

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