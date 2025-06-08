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Американский солдат погиб на учениях в Венгрии

01:22 239

Военнослужащий 101-й воздушно-десантной дивизии США скончался в результате несчастного случая, произошедшего 5 июня во время подготовки к учениям Saber Guardian 25 недалеко от лагеря Крофт в Венгрии. Об этом сообщили в командовании дивизии.

Погибшим был сержант, который служил стрелком во 2-й мобильной боевой бригаде 101-й воздушно-десантной дивизии.

По данным армии США, он получил смертельные ранения в результате аварии с участием военной техники. Другие подробности не приводятся, причины инцидента расследуются.

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