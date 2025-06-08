Россия решила помирить США и Иран

Россия прилагает активные усилия для содействия поиску решения между США и Ираном. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы не ослабляем наших усилий, направленных на содействие энергичному поиску нужных переговорных решений. Думается, они вполне достижимы при должной опоре на международное право, принцип равной и неделимой безопасности, а также при тщательно выверенном балансе интересов и поэтапном движении, которое позволяет укрепить и нарастить доверие за счет соблюдения достигаемых договоренностей. Хотелось бы верить, что в США, так же как и в Иране, в полной мере это осознают», - отметил он.

23 мая в Риме представители Ирана и США провели пятый раунд переговоров при посредничестве Омана. Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил об «определенном, но не окончательном прогрессе», а иранский переговорщик Аббас Аракчи выразил надежду, что в течение одной-двух следующих встреч можно будет достичь конкретных договоренностей.