Мощные взрывы в Новомосковске

Минимум пять взрывов прогремели в Новомосковске Тульской области России, пишут российские телеграм-каналы.

Жители слышали от пяти до восьми взрывов. По данным телеграм-каналов, один из беспилотников попал в химкомбинат «Азот».

Предприятие уже становилось целью атаки Украины 24 мая. Тогда беспилотники попали по предприятию, в результате чего загорелся трубопровод низкого давления с природным газом в цеху 4. Повреждены также были 2 цистерны объемом 750 тонн с азотной кислотой. Из одной из них азотная кислота вытекла на землю. Завод в день атаки полностью приостановил свою работу.