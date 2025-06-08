Зеленский: Украина до сих пор ждет ответ от США

Украина до сих пор ждет ответа от Соединенных Штатов на предложение купить системы ПВО. Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

«Мы работаем для того, чтобы увеличить украинскую ПВО. Очень нужны позитивные сигналы от Соединенных Штатов Америки - конкретные сигналы по ПВО. Мы до сих пор ждем ответ на предложение купить системы, которые могут помочь. Конкретные сигналы, а не слова», - сказал он.

В то же время Зеленский поблагодарил европейские страны за поставки ПВО для Украины.

«Мы должны достичь результатов и в совместном производстве систем ПВО, производстве ракет к ним - это точно необходимо для всей нашей Европы. Только время отделяет от этого результата, и главное, чтобы это время сокращалось», - добавил президент.