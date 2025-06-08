Украинские беспилотники летят на Москву

В эти минуты украинские беспилотники атакуют российскую столицу. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По информации градоначальника, российское ПВО сбило несколько беспилотников.
Новость дополняется
В эти минуты украинские беспилотники атакуют российскую столицу. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По информации градоначальника, российское ПВО сбило несколько беспилотников.
Новость дополняется
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.