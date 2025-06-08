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Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь
Новость дня
Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь

Украинские беспилотники летят на Москву

04:32 1071

В эти минуты украинские беспилотники атакуют российскую столицу. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По информации градоначальника, российское ПВО сбило несколько беспилотников.

Новость дополняется

Украинские беспилотники летят на Москву
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