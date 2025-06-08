Ильхам Алиев огласил концепцию: нефть всему голова

Традиционно концептуальный вектор «Бакинской энергетической недели» был задан выступлением президента Ильхама Алиева, напомнившего о фундаментальной роли нефтяной стратегии в национальной модели развития Азербайджана. Прежде всего, отметил глава государства, нефтяная стратегия позволила восстановить и модернизировать сложнейшую промышленно-технологическую инфраструктуру, находившуюся после распада советской системы в глубоком кризисе. Добыча и транспортировка углеводородов — это далеко не примитивный процесс «откачки в трубу». Современная нефтегазовая отрасль требует высокотехнологичных решений: от турбин компрессорных станций до морских платформ, монтируемых на Бакинском заводе глубоководных оснований. Эти объекты — вершина инженерной мысли, и нефтегазовая промышленность сегодня по праву считается одной из самых наукоемких и высокотехнологичных отраслей.

Формирование кадрового капитала и деловой среды Мощный нефтегазовый сектор стал катализатором системной трансформации кадрового и управленческого потенциала страны. На ранних этапах реализации нефтяной стратегии привлечение иностранных топ-менеджеров позволило азербайджанским специалистам освоить передовые деловые практики, включая биржевые, инвестиционные и юридические механизмы. И спустя три десятилетия Азербайджан опирается уже на собственную экспертную школу второго поколения. Рост интереса к инженерным и прикладным дисциплинам — это закономерный результат развития нефтехимической индустрии. Производство полимеров, компонентов минеральных удобрений (например, карбамида) и другой продукции переработки углеводородов стало возможным благодаря локальной технической и образовательной базе. Геополитика и международный престиж Третьим важнейшим результатом нефтяной стратегии стало по словам президента Ильхама Алиева укрепление международных позиций Азербайджана. Страна зарекомендовала себя как ответственный производитель и экспортер углеводородов, направляющий доходы от сырьевого экспорта на реализацию стратегических задач — от восстановления территориальной целостности до повышения инвестиционной и социальной устойчивости. «Энергетическая политика стала драйвером нашего экономического и политического успеха, - подчеркнул глава государства. - Нам удалось существенно сократить уровень бедности за счет справедливого распределения национального богатства. Сегодня этот показатель составляет около 5 процентов».

Энергетический переход — без радикализма Углеводороды, являясь основой третьего технологического уклада, остаются критически важными для перехода к следующему уровню — постиндустриальному. Однако этот переход, по мнению азербайджанского руководства, должен быть эволюционным, а не шоковым — с минимальными социальными и экономическими издержками. Азербайджанская повестка COP29 выстраивалась на прагматических основах, отталкиваясь от реального спроса стран-потребителей, а потому не содержала в себе идеологизированные лозунги и технологический популизм. Для сравнения, в Испании, где был нарушен баланс между ископаемыми источниками, атомной энергетикой и «зелеными» технологиями, это привело к веерным отключениям и кризису энергоснабжения в странах Пиренейского полуострова. «Сохранение энергетического баланса и отказ от следования сиюминутным трендам — это единственно верный путь, - подчеркнул президент Ильхам Алиев. - Азербайджанская энергетическая стратегия основана не на иллюзорных представлениях, а на объективной оценке реального спроса на ископаемое топливо».

При этом нынешняя стратегия предусматривает расширение добычи природного газа для обеспечения энергетических потребностей Европы и одновременные инвестиции в возобновляемую энергетику и «зеленую» генерацию. Эта позиция получила поддержку со стороны Генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гайса, который напомнил: несмотря на рост «зеленых» источников, углеводороды продолжают составлять около 80 процентов мирового энергетического баланса. Только в 2023 году наблюдался рекордный рост потребления газа, нефти, угля и возобновляемых источников энергии. Безуглеводородный сценарий на данном этапе приведет к системному коллапсу. По оценке ОПЕК, до 2050 года глобальные инвестиции в нефтяной сектор должны составить 17,4 триллиона долларов. То есть, около 650 миллиардов долларов в год.

Подписания и новые проекты На фоне этих заявлений было зафиксировано подписание ряда ключевых соглашений и меморандумов, обеспечивающих развитие проектов в углеводородной сфере. Одним из центральных событий стало одобрение акционерами проекта «Шах-Дениз» окончательного инвестиционного решения (FID) по строительству новой компрессорной платформы SDK. Стоимость проекта оценивается в 2,9 миллиарда долларов. Реализация SDK обеспечит добычу и экспорт до 50 миллиардов кубометров дополнительного газа (по 2,5 миллиарда кубометров в год), а также 25 миллионов баррелей дополнительного конденсата. Компания British Petroleum (BP), основной оператор на Каспии, заключила сделку по приобретению 35 процентов долей участия у SOCAR в двух перспективных морских блоках: месторождение «Карабах», расположенное в 120 километрах восточнее Баку (глубины от 150 до 200 метров); структура «Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара» (ADUA), на глубинах 80–180 метров в 90–110 километрах от берега. Первая нефть с «Карабаха» ожидается в 2029 году. SOCAR сохранит контрольный пакет в обоих проектах. На полях форума был также подписан важный документ между MOL Group (Венгрия) и SOCAR по проекту разведки и разработки на Шамахы-Гобустанском участке. MOL станет оператором с 65 процентами долей участия, SOCAR сохранит 35 процентов. Дополнительно, ExxonMobil приступает к оценке потенциала нетрадиционных углеводородов на территории Гянджа–Евлах–Агджабеди. По оценкам, речь может идти о сланцевой нефти.