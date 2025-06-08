Зачем отец Илона Маска прилетел в Москву

В Москву прибыл отец бизнесмена Илона Маска — Эррол Маск, он примет участие в «Форуме будущего 2050». На сайте форума Эррол указан в роли спикера.
«Форум будущего 2050» проводится институтом «Царьград» под руководством идеолога так называемого «русского мира» Александра Дугина. Одна из тем форума — «Русский космос. Гонка за Марс». Другая — «Борьба за души и умы. Идеология суверенной России».
«Я с нетерпением хочу со всеми познакомиться. Насколько мне известно, русские — одни из самых умных людей на планете. Было бы безумием не спросить их мнение по всевозможным вопросам», — цитирует Эррола Маска телеканал «Царьград».
На сайте форума указано, что вместе с Маском спикерами станут глава МИД РФ Сергей Лавров, телеведущая Екатерина Андреева, а также Дмитрий Саймс, которому в прошлом году в США предъявили обвинения в нарушении санкций и отмывании средств.
В разговоре с «Известиями» Эррол Маск упомянул конфликт сына с американским президентом Дональдом Трампом. По его словам, предприниматель и Трамп около пяти месяцев находятся в состоянии сильного стресса. Он уверен, что в этом споре победит президент.
«Илон совершил ошибку, я думаю, но он устал, у него стресс. Пять месяцев непрерывного стресса», — сказал Эррол, назвав конфликт мелочью, который уже «завтра» закончится.
В апреле в интервью BBC отец предпринимателя рассказал, что вся семья Илона Маска восхищается президентом РФ Владимиром Путиным.
Конфликт, о котором идет речь, произошел между Трампом и Маском недавно. Его причиной стали кадровые решения в NASA и законопроект Трампа, который, в частности, продлевает налоговые послабления и увеличивает потолок госдолга до $4 трлн. Маск назвал законопроект «отвратительной мерзостью», поскольку, по его мнению, инициатива увеличит «и без того гигантский дефицит бюджета», а Трамп, в свою очередь, назвал миллиардера сумасшедшим и пригрозил лишить его госконтрактов.