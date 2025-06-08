USD 1.7000
EUR 1.9400
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь
Новость дня
Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь

Зачем отец Илона Маска прилетел в Москву

новость дополнена 10:19
08:46 2641

В Москву прибыл отец бизнесмена Илона Маска — Эррол Маск, он примет участие в «Форуме будущего 2050». На сайте форума Эррол указан в роли спикера.

«Форум будущего 2050» проводится институтом «Царьград» под руководством идеолога так называемого «русского мира» Александра Дугина. Одна из тем форума — «Русский космос. Гонка за Марс». Другая — «Борьба за души и умы. Идеология суверенной России».

«Я с нетерпением хочу со всеми познакомиться. Насколько мне известно, русские — одни из самых умных людей на планете. Было бы безумием не спросить их мнение по всевозможным вопросам», — цитирует Эррола Маска телеканал «Царьград».

На сайте форума указано, что вместе с Маском спикерами станут глава МИД РФ Сергей Лавров, телеведущая Екатерина Андреева, а также Дмитрий Саймс, которому в прошлом году в США предъявили обвинения в нарушении санкций и отмывании средств.

В разговоре с «Известиями» Эррол Маск упомянул конфликт сына с американским президентом Дональдом Трампом. По его словам, предприниматель и Трамп около пяти месяцев находятся в состоянии сильного стресса. Он уверен, что в этом споре победит президент.

«Илон совершил ошибку, я думаю, но он устал, у него стресс. Пять месяцев непрерывного стресса», — сказал Эррол, назвав конфликт мелочью, который уже «завтра» закончится.

В апреле в интервью BBC отец предпринимателя рассказал, что вся семья Илона Маска восхищается президентом РФ Владимиром Путиным.

Конфликт, о котором идет речь, произошел между Трампом и Маском недавно. Его причиной стали кадровые решения в NASA и законопроект Трампа, который, в частности, продлевает налоговые послабления и увеличивает потолок госдолга до $4 трлн. Маск назвал законопроект «отвратительной мерзостью», поскольку, по его мнению, инициатива увеличит «и без того гигантский дефицит бюджета», а Трамп, в свою очередь, назвал миллиардера сумасшедшим и пригрозил лишить его госконтрактов.

Кто кого: Путин играет в войну на истощение
Кто кого: Путин играет в войну на истощение считают аналитики ISW
11:42 40
Украинские беспилотники атаковали Москву
Украинские беспилотники атаковали Москву обновлено 11:17
11:17 6824
От Пашиняна досталось и Тер-Петросяну
От Пашиняна досталось и Тер-Петросяну
11:05 806
Ответ на «Паутину»: в Америке предупреждают о масштабной атаке по Украине
Ответ на «Паутину»: в Америке предупреждают о масштабной атаке по Украине
09:30 2173
Протесты в Калифорнии. Трамп направляет Нацгвардию
Протесты в Калифорнии. Трамп направляет Нацгвардию фото
09:09 2987
Новая «Паутина» Украины: Уничтожены сотни единиц российской техники
Новая «Паутина» Украины: Уничтожены сотни единиц российской техники
7 июня 2025, 23:40 12899
Продовольствие грабят. Грабителями управляет Израиль. Имена известны
Продовольствие грабят. Грабителями управляет Израиль. Имена известны горячая тема
7 июня 2025, 19:58 4999
Пакистан закупает у Китая истребители пятого поколения J-35 и передает Азербайджану вторую партию истребителей JF-17
Пакистан закупает у Китая истребители пятого поколения J-35 и передает Азербайджану вторую партию истребителей JF-17 наши подробности
7 июня 2025, 18:10 6831
В Черногории ранили ножом двух граждан Азербайджана: полиция разыскивает преступников
В Черногории ранили ножом двух граждан Азербайджана: полиция разыскивает преступников
7 июня 2025, 15:56 7196
Израиль продолжит закупать азербайджанскую нефть
Израиль продолжит закупать азербайджанскую нефть все еще актуально
7 июня 2025, 15:18 2232
Импичмент Трампу? Партия Маска? Что за ерунда?
Импичмент Трампу? Партия Маска? Что за ерунда? наша корреспонденция
7 июня 2025, 14:52 4520

ЭТО ВАЖНО

Кто кого: Путин играет в войну на истощение
Кто кого: Путин играет в войну на истощение считают аналитики ISW
11:42 40
Украинские беспилотники атаковали Москву
Украинские беспилотники атаковали Москву обновлено 11:17
11:17 6824
От Пашиняна досталось и Тер-Петросяну
От Пашиняна досталось и Тер-Петросяну
11:05 806
Ответ на «Паутину»: в Америке предупреждают о масштабной атаке по Украине
Ответ на «Паутину»: в Америке предупреждают о масштабной атаке по Украине
09:30 2173
Протесты в Калифорнии. Трамп направляет Нацгвардию
Протесты в Калифорнии. Трамп направляет Нацгвардию фото
09:09 2987
Новая «Паутина» Украины: Уничтожены сотни единиц российской техники
Новая «Паутина» Украины: Уничтожены сотни единиц российской техники
7 июня 2025, 23:40 12899
Продовольствие грабят. Грабителями управляет Израиль. Имена известны
Продовольствие грабят. Грабителями управляет Израиль. Имена известны горячая тема
7 июня 2025, 19:58 4999
Пакистан закупает у Китая истребители пятого поколения J-35 и передает Азербайджану вторую партию истребителей JF-17
Пакистан закупает у Китая истребители пятого поколения J-35 и передает Азербайджану вторую партию истребителей JF-17 наши подробности
7 июня 2025, 18:10 6831
В Черногории ранили ножом двух граждан Азербайджана: полиция разыскивает преступников
В Черногории ранили ножом двух граждан Азербайджана: полиция разыскивает преступников
7 июня 2025, 15:56 7196
Израиль продолжит закупать азербайджанскую нефть
Израиль продолжит закупать азербайджанскую нефть все еще актуально
7 июня 2025, 15:18 2232
Импичмент Трампу? Партия Маска? Что за ерунда?
Импичмент Трампу? Партия Маска? Что за ерунда? наша корреспонденция
7 июня 2025, 14:52 4520
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться