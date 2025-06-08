Зачем отец Илона Маска прилетел в Москву

В Москву прибыл отец бизнесмена Илона Маска — Эррол Маск, он примет участие в «Форуме будущего 2050». На сайте форума Эррол указан в роли спикера.

«Форум будущего 2050» проводится институтом «Царьград» под руководством идеолога так называемого «русского мира» Александра Дугина. Одна из тем форума — «Русский космос. Гонка за Марс». Другая — «Борьба за души и умы. Идеология суверенной России».

«Я с нетерпением хочу со всеми познакомиться. Насколько мне известно, русские — одни из самых умных людей на планете. Было бы безумием не спросить их мнение по всевозможным вопросам», — цитирует Эррола Маска телеканал «Царьград».

На сайте форума указано, что вместе с Маском спикерами станут глава МИД РФ Сергей Лавров, телеведущая Екатерина Андреева, а также Дмитрий Саймс, которому в прошлом году в США предъявили обвинения в нарушении санкций и отмывании средств.