Протесты в Калифорнии. Трамп направляет Нацгвардию

В субботу, 7 июня, в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) продолжились митинги против рейдов миграционной и таможенной службы США, сообщает Los Angeles Times.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что направит 2 тысячи военнослужащих Национальной гвардии для противостояния демонстрациям, передает пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Комиссар по вопросам миграционной политики Белого дома Том Хоман заявил, что в город введут Национальную гвардию. «Сегодня мы задействуем Национальную гвардию. Мы продолжим выполнять свою работу. Мы дадим этим людям отпор», — сказал Том Хоман.
Он добавил, что протестующие имеют право на высказывание своей позиции, но будут привлечены к ответственности, если «поднимут руку на офицеров или уничтожат имущество».
После новостей о том, что администрация Трампа направляет военнослужащих Национальной гвардии в Лос-Анджелес, министр обороны Пит Хегсет заявил в субботу вечером, что он может принять решение направить действующих морских пехотинцев США, «если насилие продолжится».
Это вызвало резкую реакцию губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, который назвал это «ненормальным поведением». Ньюсом также заявил, что мобилизация Нацгвардии «носит целенаправленный подстрекательный характер и только усилит напряженность». Как добавил глава штата, необходимости в силовом подкреплении местной полиции нет.
По данным Reuters, правоохранительные органы столкнулись примерно со 100 протестующими на юго-востоке города.
Трамп в своей социальной сети Truth Social также написал, что если губернатор штата Гэвин Ньюсам и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс «не могут выполнить свою работу», поскольку протесты продолжаются уже второй день, тогда в ситуацию вмешается федеральное правительство.
Ранее в Лос-Анджелесе прошли рейды по выявлению нелегальных мигрантов. В городе начались протесты в поддержку мигрантов. Люди вышли на улицы с плакатами «ни один человек не является незаконным» и скандировали «освободите их, пусть остаются». 6 июня у здания «Столичного центра содержания под стражей в Лос-Анджелесе» собралась толпа. Полиция назвала собрание незаконным и приказала им разойтись. По данным издания, протестующие бросали в сотрудников правоохранительных органов куски бетона. На следующий день, 7 июня, протесты продолжились. Подразделение Министерства внутренней безопасности США использовало гранаты со вспышками во время двух рейдов в ресторанах Сан-Диего. За неделю в окрестностях города арестовали 118 человек по подозрению в нарушении миграционного законодательства.
Во время предвыборной кампании Трамп обещал депортировать «миллионы» нелегалов, при этом аналитики считают эту цифру нереалистичной. По данным The Washington Post, администрация республиканца намерена депортировать 1 млн нелегалов в течение первого года его президентства.