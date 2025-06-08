Протесты в Калифорнии. Трамп направляет Нацгвардию

В субботу, 7 июня, в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) продолжились митинги против рейдов миграционной и таможенной службы США, сообщает Los Angeles Times.

Комиссар по вопросам миграционной политики Белого дома Том Хоман заявил, что в город введут Национальную гвардию. «Сегодня мы задействуем Национальную гвардию. Мы продолжим выполнять свою работу. Мы дадим этим людям отпор», — сказал Том Хоман.

Он добавил, что протестующие имеют право на высказывание своей позиции, но будут привлечены к ответственности, если «поднимут руку на офицеров или уничтожат имущество».

После новостей о том, что администрация Трампа направляет военнослужащих Национальной гвардии в Лос-Анджелес, министр обороны Пит Хегсет заявил в субботу вечером, что он может принять решение направить действующих морских пехотинцев США, «если насилие продолжится».

Это вызвало резкую реакцию губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, который назвал это «ненормальным поведением». Ньюсом также заявил, что мобилизация Нацгвардии «носит целенаправленный подстрекательный характер и только усилит напряженность». Как добавил глава штата, необходимости в силовом подкреплении местной полиции нет.

По данным Reuters, правоохранительные органы столкнулись примерно со 100 протестующими на юго-востоке города.