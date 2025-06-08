Ответ на «Паутину»: в Америке предупреждают о масштабной атаке по Украине

Reuters, ссылаясь на американских чиновников, пишет, что Кремль до сих пор не ответил в полном объеме на операцию СБУ «Паутина», поэтому в ближайшее время возможна «многосторонняя атака», под которую, в частности, может попасть инфраструктура Службы безопасности Украины.

Соединенные Штаты предполагают, что Россия может нанести более мощный удар в ответ на атаку беспилотниками по ее стратегическим авиабазам.

По их словам, время возможного удара со стороны России пока не известно, однако атака может произойти в ближайшие дни. Один из чиновников отметил, что ответ Кремля будет включать использование различных типов воздушных средств поражения, в том числе ракет и беспилотников.

Чиновники, с которыми общалось Reuters, не стали раскрывать потенциальные цели атаки и воздержались от комментариев относительно разведданных. При этом один из собеседников подчеркнул, что речь идет об «асимметричном» ответе. Американские чиновники считают, что ночной обстрел Киева 6 июня стал лишь началом масштабного ответа России, и основная фаза действий еще впереди.

Один из западных дипломатов предположил, что дальнейшие атаки могут быть направлены на символические объекты, в частности правительственные учреждения, чтобы продемонстрировать давление на украинскую власть. Другой чиновник прогнозирует, что удары будут интенсивными, разрушительными и длительными: «Это будет огромная, жестокая и безжалостная атака. Но украинцы - храбрые люди».

Российские и украинские посольства в Вашингтоне, как и Белый дом, не предоставили агентству комментариев относительно возможной реакции РФ на потерю самолетов стратегической авиации.

По словам аналитика Фонда Карнеги за международный мир Майкла Кофмана, Россия может нанести удары баллистическими ракетами средней дальности по главному офису СБУ в Киеве или по региональным управлениям разведки. Кроме того, под потенциальной угрозой могут оказаться объекты украинской оборонной промышленности. В то же время эксперт считает, что возможности России для масштабной эскалации ограничены, поскольку значительная часть ее военных ресурсов уже задействована на фронте.

1 июня СБУ провела масштабную операцию «Паутина» по уничтожению российских самолетов стратегической авиации. 2 июня СБУ заявила, что в результате одновременного поражения четырех военных аэродромов в тылу РФ (Оленья в Мурманской области РФ, Белая — в Иркутской области, Дягилево — в Рязанской, Иваново — в Ивановской) был поврежден 41 самолет, среди которых — А-50, Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160. Удар по авиабазе Белая стал первой украинской атакой по объектам в Сибири. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российские водители грузовиков, с которых были запущены дроны, не знали о своем участии в спецоперации. По оценке западной разведки, в результате операции украинских спецслужб «Паутина» были повреждены 40 российских самолетов, из которых 10-13 уничтожены. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что в результате операции поражен 41 российский самолет, половина из них не подлежит восстановлению. МИД РФ, в свою очередь, объявил, что российские самолеты в результате атаки украинских дронов не уничтожены, а повреждены.