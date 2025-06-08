Сильный пожар на бакинском рынке

В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что по вызову к месту пожара были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС. Было установлено, что пожар возник в примыкающих друг к другу объектах на территории рынка. Пожарные в короткие сроки ликвидировали возгорание, не дав ему распространиться на большую площадь.

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на территории Сабунчинского рынка в Баку.

В одноэтажных объектах различного назначения, построенных под одной крышей общей площадью 2 000 кв. м, сгорели горючие конструкции автомастерской общей площадью 130 кв. м и находящийся в ней на ремонте автомобиль Mercedes, горючие конструкции кафе общей площадью 100 кв. м, мужской парикмахерской площадью кв. м, магазина автозапчастей площадью 10 кв. м - всего на площади 250 кв. м.

Примыкающие объекты, в том числе другие заведения на территории рынка и припаркованные автомобили, были защищены от пожара.