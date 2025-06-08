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В Иерусалиме подожгли синагогу

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10:33 713

В ночь на воскресенье, 8 июня, неизвестные подожгли синагогу «Ор Хавив» в Иерусалиме, связанную с бывшим главным сефардским раввином Израиля Ицхаком Йосефом.

По сообщению израильских СМИ, здание, расположенное в южной части Иерусалима, частично повреждено огнем.

Согласно записям камер наблюдения, в 03:00 по местному времени в синагогу вошел мужчина. Спустя несколько минут в помещении вспыхнул пожар. На ковчеге, где хранятся свитки Торы, злоумышленники оставили изображение креста. Подобный символ также был обнаружен на двери соседнего здания. Кроме того, рядом с местом поджога полицейские зафиксировали надписи на стенах, включая знак Z.

Полиция начала расследование по подозрению в преднамеренном поджоге и вандализме на почве ненависти.

Согласно сообщению пожарной службы, святые книги были вынесены из здания целыми и невредимыми, пострадавших не было, ущерб зданию незначительный. Поджог вызвал возмущение среди представителей религиозного сектора Израиля. Некоторые депутаты связали нападение с растущей антирелигиозной риторикой в израильском обществе.

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