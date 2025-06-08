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Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь

От Пашиняна досталось и Тер-Петросяну

11:05 813

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал встречу экс-президента Левона Тер-Петросяна и католикоса всех армян Гарегина Второго.

«Левон Тер-Петросян является основателем практики фальсификации выборов в Республике Армения, и он, конечно, должен поддержать такого же ненавидящего народ фальсификатора, как и он сам», - написал Пашинян в соцсети Facebook.

Ранее армянские СМИ сообщали, что 7 июня Левон Тер-Петросян посетил Эчмиадзин и провел беседу с католикосом. Во время беседы экс-президент выразил поддержку армянскому патриарху, в то же время осудил звучавшую в последние дни критику властей на армянскую церковь.

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