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Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь
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Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь

Маск заинтриговал загадочным твитом

11:26 409

Американский бизнесмен Илон Маск опубликовал загадочное сообщение в своем аккаунте в социальной сети X.

Миллиардер написал фразу, не уточнив, к чему она относится. «Наиболее вероятен самый занимательный исход», — отметил Маск в публикации.

В комментариях пользователи предположили, что высказывание может относиться к новым проектам компании SpaceX, изменениям в работе сети X или к деятельности других компаний миллиардера.

Илон Маск и Дональд Трамп поссорились из-за бюджетного законопроекта Республиканской партии, который миллиардер публично раскритиковал. Он обвинил Трампа в непоследовательности, призвал к его импичменту. В ответ Трамп назвал Маска «сумасшедшим», «неуважительным» и заявил, что не планирует возобновлять с ним отношения.

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