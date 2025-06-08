Кто кого: Путин играет в войну на истощение

По мнению экспертов, любое усиление экономического давления на Россию хотя и является положительным политическим шагом, однако недостаточно для того, чтобы заставить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров либо изменить его представление о победе.

В России рассчитывают, что Украина устанет от войны раньше РФ, но страны Запада могут изменить ход событий. Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики считают продолжение военной помощи Украине со стороны Запада ключевым элементом в реализации стратегии давления на Россию, которая могла бы заставить президента РФ пересмотреть свою стратегию победы.

В ISW отметили, что теория победы Путина основывается на предположении, что российская армия способна поддерживать постепенные, хотя и незначительные успехи на поле боя дольше, чем украинские военные могут удерживать оборону, а также дольше, чем Запад будет готов поддерживать Украину. По мнению экспертов, эта стратегия, вероятно, и в дальнейшем будет определять нежелание Путина участвовать в содержательных переговорах с США и Украиной.

Аналитики уверены, что достижение мира в Украине на приемлемых для Соединенных Штатов условиях требует или длительных боевых потерь России, либо значительного поражения российских войск на фронте.

«США должны продолжать поставлять украинским военным вооружение, ведь потери России на поле боя остаются главным фактором ее нынешних проблем с техникой, живой силой и экономикой», - убеждены в ISW.

Эксперты подчеркивают, что передача вооружений, которые способны оперативно и в достаточном объеме поставлять только Соединенные Штаты, позволило бы ВСУ эффективнее обороняться, замедлить наступление России и наносить ее армии еще более серьезные потери.

«Рост и без того чрезмерного уровня потерь среди российских военных, особенно если они не будут соответствовать достигнутым территориальным достижениям, создает риск для способности Путина балансировать между расходами на армию и социально-экономическими потребностями и при этом сохранять поддержку внутри страны», - считают в ISW.

Ситуация на украинском фронте остается сложной. Российские войска пытаются расширить плацдарм в Сумской области Украины и активно продвигаются в глубину региона.