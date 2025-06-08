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Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь
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Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь

Требование к американской элите: или Трамп, или Маск

11:52 1793

Администрация президента США Дональда Трампа начала активную кампанию по давлению на влиятельных сторонников, которые ранее поддерживали как самого Трампа, так и его бывшего соратника Илона Маска.

По данным журнала Rolling Stone, сотрудники Белого дома связываются с крупными спонсорами Республиканской партии, консервативными деятелями и другими ключевыми фигурами, требуя от них четко определить свою позицию в конфликте между президентом США и главой SpaceX.

Источники издания утверждают, что представители администрации настаивают на том, что выбор должен быть очевидным, намекая на необходимость поддержки Трампа.

«Мы отбираем у Илона друзей. Если он захочет их вернуть, ему придется поцеловать зад Дональда Трампа крепче, чем он когда-либо целовал чей-либо зад за всю свою жизнь. Даже в этом случае нет гарантии, что он вернется из этой ситуации», - сказал журналу высокопоставленный чиновник администрации Трампа.

Еще один чиновник команды Трампа отмечает, что после публичной перепалки между президентом и Маском члены правительства Трампа и «его святая святых» были завалены сообщениями от внешних союзников и соратников в бизнесе, СМИ и политической элиты. В сообщениях подчеркивалась их преданность 45-му и 47-му президенту США. По словам этого чиновника, наплыв преданности становится настолько интенсивным, что некоторые сообщения включают в себя строки: «На случай, если президент не видел моего сообщения...» и «Илон для нас мертв».

Издание пишет, что пока неясно, сколько важных «друзей» сможет сохранить Маск в ближайшей и долгосрочной перспективе. Однако пока дела у него идут не слишком хорошо.

Накануне WSJ написало, что Трамп после публичной ссоры обозвал Маска «заядлым наркоманом». Такие заявления он делал в частных беседах на фоне разрыва отношений с миллиардером.

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