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Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь
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Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь

Грузинский боец встал на колено перед Трампом после победы

12:50 1622

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили встал на колени перед президентом США Дональдом Трампом и пожал ему руку. Это произошло после главного боя турнира UFC 316, где грузин победил американца Шона О’Мэлли .

В ночь на 8 июня Двалишвили защитил пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, досрочно победив американца. Грузинский спортсмен успешно применил удушающий прием в третьем раунде.

После победы Двалишвили перелез через октагон, чтобы поприветствовать Трампа. Он преклонил перед ним колено и пожал руку, коротко пообщавшись.

На счету 34-летнего Двалишвили 20 побед и четыре поражения в ММА. Он защитил титул во второй раз.

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