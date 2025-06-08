USD 1.7000
EUR 1.9400
RUB 2.1438
Подписаться на уведомления
Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь
Новость дня
Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь

Секретные документы, которые Иран тайно вывез из Израиля

продолжение главной темы
Джавад Шабири, автор haqqin.az,
13:01 1527

В минувшую пятницу прогосударственные медиа Ирана распространили сенсационное заявление, в соответствии с которым в распоряжении Тегерана оказались тысячи совершенно секретных документов, касающихся израильской ядерной программы, полученные в результате некой операции на территории Израиля.

Заявление сопровождалось громкими формулировками и обещаниями обнародовать подробности, но при этом — без какой-либо конкретики и предъявления даже косвенных доказательств.

Параллелизм в сообщениях указывает на очевидную стратегию информационного давления и попытку выстроить нарратив, в котором Израиль не только критикует, но и сам якобы замешан в незаконной ядерной деятельности

По информации иранского агентства Tasnim, операция была проведена «некоторое время назад», но ее итоги стали известны лишь теперь из-за необходимости тайной доставки материалов в Иран. Заявляется, что все документы достигли «безопасных мест» и в скором времени будут изучены и частично опубликованы.

Одновременно близкая к организации «Хезболла» медийная сеть Al Mayadeen сообщила, что в распоряжении Ирана оказались не только письменные документы, но и обширный визуальный материал — фотографии и видеозаписи, которые, по утверждению источников, требуют значительного времени на обработку. Но ни одно из этих заявлений не сопровождается скриншотами, образцами документов или хоть какими-либо подтверждающими данными, что делает крайне сомнительной достоверность всей этой истории.

Израильский эксперт по Ирану доктор Раз Зимет из Института исследований национальной безопасности (INSS) при Тель-Авивском университете прокомментировал эту информацию скептически. По его словам, заявление иранских СМИ может быть связано с сообщениями середины 2024 года, когда иранские хакеры якобы получили доступ к серверу израильской Комиссии по атомной энергии и извлекли информацию, охватывающую период с 2014 по 2023 год. Тогда утечка действительно имела место, но была признана ограниченной по масштабам и не представляющей стратегической угрозы. Возможно, нынешнее заявление — всего лишь переработка этой информации в более эффектной упаковке, выданная за новую разведывательную операцию спецслужб Ирана.

В распоряжении Ирана оказались не только письменные документы, но и обширный визуальный материал — фотографии и видеозаписи, которые, по утверждению источников, требуют значительного времени на обработку

Следует отметить, что контекст, в котором появилась эта информация, важен не меньше самого сообщения. На следующей неделе в Вене должно пройти заседание Совета управляющих МАГАТЭ, на котором, по прогнозам наблюдателей, Иран может быть признан «несотрудничающим» с агентством в рамках ядерного соглашения. Накануне этого заседания Ирану важно перехватить повестку и переключить внимание со своей собственной ядерной программы на израильскую, что может быть частью этой тактики.

Такие маневры не случайны. Иран стремится внести в международную дискуссию новый элемент давления — обсуждение ядерного статуса Израиля, что ранее уже поднималось Тегераном.

Дополнительный интерес вызывает дипломатическая активность Ирана в последние недели. Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи недавно посетил Каир. Как сообщила освещавшая визит американская журналистка Лора Розен, Тегеран рассматривает возможность включить в иранское контрпредложение на инициативу США требование о создании «безъядерного Ближнего Востока». Эта идея напрямую касается Израиля, являющегося, по международным оценкам, единственным государством в регионе, обладающим ядерным оружием.

Подобные предложения ранее уже звучали от Египта, что может свидетельствовать о попытке Ирана вновь мобилизовать против Израиля арабские страны в рамках дипломатической инициативы, способной прикрыть внутренние проблемы Тегерана.

Растиражирована информация и об аресте двух граждан Израиля — Роя Мизрахи и Альмога Атиаса

На этом фоне стоит упомянуть и о параллельных событиях внутри Израиля. Растиражирована информация об аресте двух граждан Израиля — Роя Мизрахи и Альмога Атиаса, подозреваемых в шпионаже в пользу Ирана. Хотя израильские правоохранительные органы не предоставили подробностей, в Иране заявили, что, если эти лица и были связаны с операцией, то их арест произошел уже после «успешной передачи документов». Подобная формулировка также выглядит, как попытка усилить достоверность сообщения, но опять-таки не подкрепляется конкретикой.

Наконец, в тот же день, когда появились заявления о якобы разоблаченной израильской программе, Иран отреагировал на новый доклад МАГАТЭ о возросшем в Иране объеме урана, обогащенного до уровня 60 процентов, заявив, что наличие урана связано с «диверсией» на его объектах, и обвинив МАГАТЭ в том, что оно «основывает свои выводы на сфабрикованных израильских разведданных».

Параллелизм в сообщениях указывает на очевидную стратегию информационного давления и попытку выстроить нарратив, в котором Израиль не только критикует, но и сам якобы замешан в незаконной ядерной деятельности.

Таким образом, на сегодняшний день нет ни одного подтверждения тому, что Иран действительно получил секретные документы о ядерной программе Израиля. Объявленные намерения обнародовать материалы могут оказаться как пропагандистским трюком, так и подготовкой к дипломатической кампании в преддверии ключевых международных решений. В этом контексте действия Тегерана выглядят скорее как защитный маневр и попытка изменить повестку с обвинений в адрес Ирана на обсуждение ядерного потенциала Израиля.

Насколько успешной окажется эта стратегия, покажут ближайшие недели. Однако уже сейчас ясно: в заявлениях Тегерана куда больше политики, нежели достоверной информации.

Читайте по теме

Бендер-Аббас – предупреждение. Израиль может сжечь дотла все порты Ирана Сергей Мигдаль комментирует для haqqin.az
6 мая 2025, 15:09 24191
Лидер израильской оппозиции: «Главным вызовом для Израиля является не Иран, не «Хезболла» и не ХАМАС. А Нетаньяху!» все еще актуально
7 июня 2025, 20:54 3406
Война - Израилю, дипломатия - шейхам наша аналитика; все еще актуально
7 июня 2025, 04:06 4042
Секретные документы, которые Иран тайно вывез из Израиля
Секретные документы, которые Иран тайно вывез из Израиля продолжение главной темы
13:01 1528
Новый опасный мир: Германия и Япония поднимают головы
Новый опасный мир: Германия и Япония поднимают головы наш комментарий
7 июня 2025, 23:26 6609
«Мятеж» в Калифорнии. Трамп направил Нацгвардию
«Мятеж» в Калифорнии. Трамп направил Нацгвардию фото; обновлено 12:30
12:30 6163
Российские военные вторглись в Днепропетровскую область
Российские военные вторглись в Днепропетровскую область
13:12 1896
Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь
Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь наша аналитика
7 июня 2025, 23:05 8414
«Оставайся в одиночестве…»: Пашинян и Симонян критикуют Тер-Петросяна
«Оставайся в одиночестве…»: Пашинян и Симонян критикуют Тер-Петросяна обновлено 13:00
13:00 3225
Ильхам Алиев огласил концепцию: нефть всему голова
Ильхам Алиев огласил концепцию: нефть всему голова главная тема
04:44 5419
Лидер израильской оппозиции: «Главным вызовом для Израиля является не Иран, не «Хезболла» и не ХАМАС. А Нетаньяху!»
Лидер израильской оппозиции: «Главным вызовом для Израиля является не Иран, не «Хезболла» и не ХАМАС. А Нетаньяху!» все еще актуально
7 июня 2025, 20:54 3449
Требование к американской элите: или Трамп, или Маск
Требование к американской элите: или Трамп, или Маск
11:52 1795
Кто кого: Путин играет в войну на истощение
Кто кого: Путин играет в войну на истощение считают аналитики ISW
11:42 2082
Украинские беспилотники атаковали Москву
Украинские беспилотники атаковали Москву обновлено 11:17
11:17 8870

ЭТО ВАЖНО

Секретные документы, которые Иран тайно вывез из Израиля
Секретные документы, которые Иран тайно вывез из Израиля продолжение главной темы
13:01 1528
Новый опасный мир: Германия и Япония поднимают головы
Новый опасный мир: Германия и Япония поднимают головы наш комментарий
7 июня 2025, 23:26 6609
«Мятеж» в Калифорнии. Трамп направил Нацгвардию
«Мятеж» в Калифорнии. Трамп направил Нацгвардию фото; обновлено 12:30
12:30 6163
Российские военные вторглись в Днепропетровскую область
Российские военные вторглись в Днепропетровскую область
13:12 1896
Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь
Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь наша аналитика
7 июня 2025, 23:05 8414
«Оставайся в одиночестве…»: Пашинян и Симонян критикуют Тер-Петросяна
«Оставайся в одиночестве…»: Пашинян и Симонян критикуют Тер-Петросяна обновлено 13:00
13:00 3225
Ильхам Алиев огласил концепцию: нефть всему голова
Ильхам Алиев огласил концепцию: нефть всему голова главная тема
04:44 5419
Лидер израильской оппозиции: «Главным вызовом для Израиля является не Иран, не «Хезболла» и не ХАМАС. А Нетаньяху!»
Лидер израильской оппозиции: «Главным вызовом для Израиля является не Иран, не «Хезболла» и не ХАМАС. А Нетаньяху!» все еще актуально
7 июня 2025, 20:54 3449
Требование к американской элите: или Трамп, или Маск
Требование к американской элите: или Трамп, или Маск
11:52 1795
Кто кого: Путин играет в войну на истощение
Кто кого: Путин играет в войну на истощение считают аналитики ISW
11:42 2082
Украинские беспилотники атаковали Москву
Украинские беспилотники атаковали Москву обновлено 11:17
11:17 8870
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться