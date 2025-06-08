Секретные документы, которые Иран тайно вывез из Израиля

В минувшую пятницу прогосударственные медиа Ирана распространили сенсационное заявление, в соответствии с которым в распоряжении Тегерана оказались тысячи совершенно секретных документов, касающихся израильской ядерной программы, полученные в результате некой операции на территории Израиля. Заявление сопровождалось громкими формулировками и обещаниями обнародовать подробности, но при этом — без какой-либо конкретики и предъявления даже косвенных доказательств.

По информации иранского агентства Tasnim, операция была проведена «некоторое время назад», но ее итоги стали известны лишь теперь из-за необходимости тайной доставки материалов в Иран. Заявляется, что все документы достигли «безопасных мест» и в скором времени будут изучены и частично опубликованы. Одновременно близкая к организации «Хезболла» медийная сеть Al Mayadeen сообщила, что в распоряжении Ирана оказались не только письменные документы, но и обширный визуальный материал — фотографии и видеозаписи, которые, по утверждению источников, требуют значительного времени на обработку. Но ни одно из этих заявлений не сопровождается скриншотами, образцами документов или хоть какими-либо подтверждающими данными, что делает крайне сомнительной достоверность всей этой истории. Израильский эксперт по Ирану доктор Раз Зимет из Института исследований национальной безопасности (INSS) при Тель-Авивском университете прокомментировал эту информацию скептически. По его словам, заявление иранских СМИ может быть связано с сообщениями середины 2024 года, когда иранские хакеры якобы получили доступ к серверу израильской Комиссии по атомной энергии и извлекли информацию, охватывающую период с 2014 по 2023 год. Тогда утечка действительно имела место, но была признана ограниченной по масштабам и не представляющей стратегической угрозы. Возможно, нынешнее заявление — всего лишь переработка этой информации в более эффектной упаковке, выданная за новую разведывательную операцию спецслужб Ирана.

Следует отметить, что контекст, в котором появилась эта информация, важен не меньше самого сообщения. На следующей неделе в Вене должно пройти заседание Совета управляющих МАГАТЭ, на котором, по прогнозам наблюдателей, Иран может быть признан «несотрудничающим» с агентством в рамках ядерного соглашения. Накануне этого заседания Ирану важно перехватить повестку и переключить внимание со своей собственной ядерной программы на израильскую, что может быть частью этой тактики. Такие маневры не случайны. Иран стремится внести в международную дискуссию новый элемент давления — обсуждение ядерного статуса Израиля, что ранее уже поднималось Тегераном. Дополнительный интерес вызывает дипломатическая активность Ирана в последние недели. Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи недавно посетил Каир. Как сообщила освещавшая визит американская журналистка Лора Розен, Тегеран рассматривает возможность включить в иранское контрпредложение на инициативу США требование о создании «безъядерного Ближнего Востока». Эта идея напрямую касается Израиля, являющегося, по международным оценкам, единственным государством в регионе, обладающим ядерным оружием. Подобные предложения ранее уже звучали от Египта, что может свидетельствовать о попытке Ирана вновь мобилизовать против Израиля арабские страны в рамках дипломатической инициативы, способной прикрыть внутренние проблемы Тегерана.