Секретные документы, которые Иран тайно вывез из Израиля

В минувшую пятницу прогосударственные медиа Ирана распространили сенсационное заявление, в соответствии с которым в распоряжении Тегерана оказались тысячи совершенно секретных документов, касающихся израильской ядерной программы, полученные в результате некой операции на территории Израиля.
Заявление сопровождалось громкими формулировками и обещаниями обнародовать подробности, но при этом — без какой-либо конкретики и предъявления даже косвенных доказательств.
По информации иранского агентства Tasnim, операция была проведена «некоторое время назад», но ее итоги стали известны лишь теперь из-за необходимости тайной доставки материалов в Иран. Заявляется, что все документы достигли «безопасных мест» и в скором времени будут изучены и частично опубликованы.
Одновременно близкая к организации «Хезболла» медийная сеть Al Mayadeen сообщила, что в распоряжении Ирана оказались не только письменные документы, но и обширный визуальный материал — фотографии и видеозаписи, которые, по утверждению источников, требуют значительного времени на обработку. Но ни одно из этих заявлений не сопровождается скриншотами, образцами документов или хоть какими-либо подтверждающими данными, что делает крайне сомнительной достоверность всей этой истории.
Израильский эксперт по Ирану доктор Раз Зимет из Института исследований национальной безопасности (INSS) при Тель-Авивском университете прокомментировал эту информацию скептически. По его словам, заявление иранских СМИ может быть связано с сообщениями середины 2024 года, когда иранские хакеры якобы получили доступ к серверу израильской Комиссии по атомной энергии и извлекли информацию, охватывающую период с 2014 по 2023 год. Тогда утечка действительно имела место, но была признана ограниченной по масштабам и не представляющей стратегической угрозы. Возможно, нынешнее заявление — всего лишь переработка этой информации в более эффектной упаковке, выданная за новую разведывательную операцию спецслужб Ирана.
Следует отметить, что контекст, в котором появилась эта информация, важен не меньше самого сообщения. На следующей неделе в Вене должно пройти заседание Совета управляющих МАГАТЭ, на котором, по прогнозам наблюдателей, Иран может быть признан «несотрудничающим» с агентством в рамках ядерного соглашения. Накануне этого заседания Ирану важно перехватить повестку и переключить внимание со своей собственной ядерной программы на израильскую, что может быть частью этой тактики.
Такие маневры не случайны. Иран стремится внести в международную дискуссию новый элемент давления — обсуждение ядерного статуса Израиля, что ранее уже поднималось Тегераном.
Дополнительный интерес вызывает дипломатическая активность Ирана в последние недели. Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи недавно посетил Каир. Как сообщила освещавшая визит американская журналистка Лора Розен, Тегеран рассматривает возможность включить в иранское контрпредложение на инициативу США требование о создании «безъядерного Ближнего Востока». Эта идея напрямую касается Израиля, являющегося, по международным оценкам, единственным государством в регионе, обладающим ядерным оружием.
Подобные предложения ранее уже звучали от Египта, что может свидетельствовать о попытке Ирана вновь мобилизовать против Израиля арабские страны в рамках дипломатической инициативы, способной прикрыть внутренние проблемы Тегерана.
На этом фоне стоит упомянуть и о параллельных событиях внутри Израиля. Растиражирована информация об аресте двух граждан Израиля — Роя Мизрахи и Альмога Атиаса, подозреваемых в шпионаже в пользу Ирана. Хотя израильские правоохранительные органы не предоставили подробностей, в Иране заявили, что, если эти лица и были связаны с операцией, то их арест произошел уже после «успешной передачи документов». Подобная формулировка также выглядит, как попытка усилить достоверность сообщения, но опять-таки не подкрепляется конкретикой.
Наконец, в тот же день, когда появились заявления о якобы разоблаченной израильской программе, Иран отреагировал на новый доклад МАГАТЭ о возросшем в Иране объеме урана, обогащенного до уровня 60 процентов, заявив, что наличие урана связано с «диверсией» на его объектах, и обвинив МАГАТЭ в том, что оно «основывает свои выводы на сфабрикованных израильских разведданных».
Параллелизм в сообщениях указывает на очевидную стратегию информационного давления и попытку выстроить нарратив, в котором Израиль не только критикует, но и сам якобы замешан в незаконной ядерной деятельности.
Таким образом, на сегодняшний день нет ни одного подтверждения тому, что Иран действительно получил секретные документы о ядерной программе Израиля. Объявленные намерения обнародовать материалы могут оказаться как пропагандистским трюком, так и подготовкой к дипломатической кампании в преддверии ключевых международных решений. В этом контексте действия Тегерана выглядят скорее как защитный маневр и попытка изменить повестку с обвинений в адрес Ирана на обсуждение ядерного потенциала Израиля.
Насколько успешной окажется эта стратегия, покажут ближайшие недели. Однако уже сейчас ясно: в заявлениях Тегерана куда больше политики, нежели достоверной информации.