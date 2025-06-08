Российские военные вторглись в Днепропетровскую область

Как заявили в оборонном ведомстве, подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» достигли западной границы Донецкой области и «продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области».

В сводке ведомства утверждается, что группировка нанесла поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Петровского, Новоторецкое, Новопавловка, Новониколаевка, Алексеевка, Новоукраинка и Новосергеевка.

К границе Днепропетровской области в середине мая российские войска максимально приблизились на Покровском направлении. 21 мая российские провоенные телеграм-каналы писали, что российские военные якобы вышли на административную границу Днепропетровской области. Глава областной военной администрации Сергей Лысак называл эти сообщения «фейком».

Украинский OSINT-проект DeepState пока не подтверждает вторжение российской армии в регион, однако, по их сведениям, она находится близко к границе. Украинские власти эти данные пока не комментировали.