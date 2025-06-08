Токаев поручил новому министру обороны укрепить армию Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял нового министра обороны Даурена Косанова и дал ему ряд поручений, сообщает пресс-служба Акорды.
«Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Даурена Косанова. В ходе встречи глава государства дал ряд конкретных поручений, касающихся укрепления боеготовности армии, внедрения цифровых решений в систему управления, расширения возможностей сил специальных операций, повышения эффективности социальной и идеологической работы, а также модернизации военной инфраструктуры», - говорится в сообщении.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Руслана Жаксылыкова от должности министра обороны республики, сообщила пресс-служба главы казахстанского государства.
На эту должность указом президента назначен Даурен Косанов.
59-летний Жаксылыков занимал пост главы Минобороны с января 2022 года.
55-летний Косанов до этого назначения был заместителем министра обороны, главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Казахстана.