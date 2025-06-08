Россия требует забрать тела погибших украинских военных

Генерал Зорин также сказал, что «есть сигналы о том, что передача тел будет перенесена на следующую неделю» и что Россия ждет подтверждения от Украины, пишут российские СМИ.

Договоренность об обмене телами погибших, а также об обмене пленными была достигнута на переговорах делегаций России и Украины в Стамбуле 2 июня.

В субботу помощник президента России Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, заявил, что украинская сторона «неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными».

В ответ Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины заявил, что дата репатриации тел погибших украинских военных согласована не была. Центр обвинил российскую сторону в манипуляциях и призвал «прекратить грязные игры».

«Вместо последовательного выполнения оговоренного алгоритма российская сторона прибегла к односторонним действиям, которые не были согласованы в рамках совместного процесса», — говорилось в заявлении штаба.