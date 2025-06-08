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Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь
Новость дня
Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь

Итальянцы голосуют

13:37 518

В Италии более 51 млн избирателей в воскресенье, 8 июня, примут участие в референдуме по целому ряду законов.

Deutsche Welle передает, что один из них касается трудового законодательства: улучшенной защите от увольнений, увеличению выходных пособий, переводу временных трудовых договоров в постоянные и ответственности работодателей за несчастные случаи на производстве.

Другой важной темой является вопрос, допустимо ли давать гражданство Италии людям из стран, не входящих в Европейский союз, уже через пять лет легального пребывания, а не через десять лет, как до сих пор.

Избирательные участки открылись в 7:00 утра по местному времени. После их закрытия в понедельник, 9 июня, в 15:00, ожидается быстрое подведение итогов. При этом результаты референдума будут обязательны к исполнению лишь в том случае, если в голосовании примет участие не менее половины всех избирателей.

Инициаторами голосования стали профсоюзы и левая оппозиция. Правящая правая коалиция в Риме во главе с премьер-министром Джорджей Мелони призвала своих сторонников не участвовать в голосовании.

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