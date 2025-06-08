В Америке грядет война

Дональд Трамп приказал направить свыше 2 тысяч бойцов Национальной гвардии в Лос-Анджелес, где уже вторые сутки продолжаются протесты, связанные с иммиграционной политикой американских властей. Нечто подобное Трамп пообещал во время избирательной кампании, и он это исполнил. Национальная гвардия - не регулярная армия, которую запрещено Конституцией использовать внутри страны. Но и участие гвардии в усмирении беспорядков также исключительно редкое явление. В последний раз это было в 1965 году в Алабаме, куда направил гвардейцев президент Линдон Джонсон. Но там они были призваны защитить участников демонстраций за гражданские права. А теперь в Лос-Анджелесе Национальная гвардия расправляется с теми, кого Трамп назвал бунтовщиками.

Их протесты вспыхнули после того, как в минувшую пятницу агенты Иммиграционной службы арестовали 121 человека. Все они были объявлены нежелательными нелегальными иммигрантами. Жители «Города ангелов» были возмущены прежде всего тем, что рейды прошли на рабочих местах на местных предприятиях. Обычно в случае форс-мажора к помощи Национальной гвардии могут прибегать губернаторы штатов. Но в этот раз Трамп презрел юрисдикцию губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и назвал происходящие протесты «восстанием против правительства Соединенных Штатов». Ньюсом не мог не ответить. Он сказал, что отправка бойцов Национальной гвардии в Лос-Анджелес была приказана Трампом «не потому, что в штате не хватает полиции, а потому, что президент захотел устроить театр». И это, по словам губернатора, «является намеренным подстрекательским актом».

Калифорнийские демократы уже давно предупреждают, что Трамп ищет способы использовать вооруженные силы на американской земле, прежде всего в городах и штатах, которые находятся в демократической юрисдикции. Глава Пентагона Пит Хегсет так или иначе подогревает эти опасения. Он только что разместил в сети Х пост, в котором сообщил о приведении в полную боеготовность морских пехотинцев, расквартированных на базе в Кэмп-Пендлтон, в 100 милях к югу от Лос-Анджелеса. В случае вовлечения регулярных войск в разгон уличных протестов последствия для Америки могут быть ужасающими, предупреждают критики президента. В 2020 году, в последние дни первого мандата Трампа, в воздух были подняты военные вертолеты, которые пролетали над мирной демонстрацией против полицейского насилия, проходившей неподалеку от Белого дома. Но ни тогда, ни до этого Трамп не посмел использовать военных в своих целях. Во многом это было связано с тем, что министерство обороны возглавляли генералы, которые чтили Конституцию и могли отказаться выполнять приказы президента. Сейчас иное дело: нынешний, с позволения сказать, министр, бывший телеведущий Пит Хегсет, по команде Трампа и споет, и спляшет. Для него тот - высшая и непререкаемая власть в стране. А на закон ему наплевать, как и президенту. Использование Национальной гвардии между тем - лишь одно из проявлений крайней враждебности Трампа по отношению к либеральному штату. А ее губернатор, 57-летний Гэвин Ньюсом, о котором говорят как о потенциальном кандидате от демократов на выборах 2028 года, - его личный враг. Сейчас администрация президента ищет самые разнообразные пути, чтобы урезать федеральное финансирование штата. Для этого используется все то же Управление госэффективности, которое покинул Илон Маск, но оно еще вполне живо.