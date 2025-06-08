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Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь
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Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь

Америка настаивает на продолжении переговоров России и Украины

13:48 443

Государственный секретарь США Марко Рубио во время разговора с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро заявил о важности продолжения переговоров о мире между Украиной и Россией.

Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.

«Рубио подчеркнул важность продолжения прямых переговоров между Россией и Украиной для достижения длительного мира», - сказала Брюс.

Рубио и Барро также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, поддержку США усилий Израиля против ХАМАС и предотвращение разработки или получения Ираном ядерного оружия.

2 июня в Стамбуле состоялся новый раунд мирных переговоров между Украиной и Россией. Основное внимание было сосредоточено на вопросе обмена пленными и телами погибших.

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