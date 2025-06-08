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Трамп дал отмашку Путину: забирай что сможешь

Сообщения Пентагона об НЛО оказались враньем

14:16 267

При установлении источников происхождения теорий заговора об активности НЛО на Земле учрежденный Пентагоном Отдел по разрешению аномалий (AARO) пришел к выводу, что дезинформация зачастую распространялась самим высшим командованием США. Об этом сообщается в расследовании The Wall Street Journal (WSJ).

Анализируя материалы внутреннего расследования Пентагона, WSJ делает вывод, что существенная часть конспирологии, распространившейся среди офицеров американской армии, появилась либо с санкции Пентагона, либо в результате затянувшейся традиции розыгрышей. В публичном отчете за 2024 год Министерство обороны опустило ключевые детали внутреннего расследования, чтобы избежать конфуза и раскрытия секретной информации.

Первый случай дезинформации, раскрытый AARO, датируется 1980 годами. Тогда полковник ВВС США посетил бар неподалеку от Зоны 51 и поделился с владельцем заведения фотографиями «летающей тарелки». Снимки оказались на стенах бара и вскоре разошлись далеко за пределы штата Невада, где находится военная база. По данным WSJ, военнослужащий выполнял задание по дезинформации местного населения — целью этой операции было сокрытие тестирования стелс-истребителей F-117 Nighthawk на территории секретного полигона. Командованию ВВС было выгоднее, чтобы жители близлежащих населенных пунктов поверили в НЛО, чем распространили данные о новейшей на тот момент разработке американского ВПК. Подобными методами командование США избегало утечек на протяжении всей холодной войны, следует из материала WSJ.

В ходе внутреннего расследования Пентагон также установил, что часть бывших и действующих офицеров американской армии, продолжающих верить в инопланетную жизнь, пострадали от обыкновенных розыгрышей со стороны старших офицеров.

Летом 2023 года в Конгрессе США прошли слушания о существовании внеземной активности. На них выступил бывший сотрудник американского разведсообщества Дэвид Граш. Он заявлял, что Пентагон с 30-х годов скрывает от американцев контакты с инопланетянами.

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